Куда поехать в отпуск этим летом? Сравниваем Подмосковье, Кубань и зарубежье

С 1 июня в России будут понемногу снимать ограничения на внутренний туризм. Люди могут осторожно планировать летние отпуска. В этом году россияне рассматривают три направления: Краснодарский край и Крым, Подмосковье и заграница. Разбираемся, куда лучше ехать.

Курортные гостиницы России, в том числе в Московской области, откроются примерно в начале июля, поэтому пока можно отдохнуть только в санаториях. Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сошлись во мнении, что туроператоры возлагают большие надежды на бархатный сезон, но и сейчас коронавирус не сможет испортить отдых.

Пусть с задержкой, но туристический сезон начинает потихонечку стартовать. Мы начинаем только с санаториев с медицинской лицензией и только с внутренним туризмом пока Дмитрий Горин.

Московская область

Преимущество отдыха в Московской области — санатории уже полностью готовы принимать постояльцев. Все они находятся недалеко от Москвы и других городских округов, то есть не надо тратить лишние деньги на проезд.

В комитете по туризму Московской области однозначно говорят: самое популярное место для летнего отдыха — Сергиев Посад. За ним идут живописные Коломна, Клин, Истра, Дмитров и Серпухов.

И все эти точки готовы принимать туристов. Конечно, с обеспечением полной безопасности от уже утомившего коронавируса.

Курорты Московской области готовы принять гостей этим летом. У нас для этого все есть: и гостиницы на любой вкус, и кошелек для семейного, активного, уединенного отдыха пресс-служба комитета по туризму Московской области.

До Сергиева Посада от Москвы ехать всего 73 километра. Там можно найти места около водоемов. Например, санаторий «Буран» возле рек Дубна и Кунья. На трех человек (два взрослых и ребенок) пребывание там обойдется примерно в 47 тысяч рублей. Это включает проживание, бассейн, тренажерный зал, площадку для барбекю и большую территорию для прогулок.

Если же выбор пал на Клин, то можно рассмотреть санаторий «Чайковский». Там не только чистый воздух и живописные пейзажи, но и небольшие цены за номер — от 1,9 тысячи рублей в сутки. Рядом есть большой пруд, где можно купаться и рыбачить.

Спрос на апарт-отели уже есть, отметил глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин. Тем более что администрация зон отдыха учла все рекомендации Роспотребнадзора, выделила дополнительные средства на обеспечение безопасности постояльцев. Заработали новые правила для фитнес-клубов и бассейнов.

Из хороших новостей: нет теперь четкого регламента, что заезд должен быть только на 14 дней. Мы можем планировать путешествие и на уикенд, и на семь дней, и на 10, и на 14. Второе из хорошего — масочный режим только для определенных закрытых помещений Дмитрий Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что в первую очередь люди будут рассматривать поездку в Подмосковье, а только потом в Краснодарский край, Крым и за границу.

Но есть и минус: места быстро раскупают.

«Не хватит на всех, потому что места ограничены, их недостаточно. Меры заставляют не в полной мере потенциал использовать, сложности с досугом, тут ни массовых мероприятий, ни прочих не будет. Думаю, это лучшее для тех, кто сидел в самоизоляции», — сказал Барзыкин.

Пестовское водохранилище/Источник фото: Pixabay

Краснодарский край и Крым

Власти Кубани вместе с Роспотребнадзором создают список дополнительных отелей и санаториев, которые смогут возобновить работу с 7 июня. С первого числа в регионе уже 200 здравниц с медицинской лицензией будут готовы принимать постояльцев. Правда, в том же Сочи 1 июня откроется лишь 34 здравницы из 80, которые отвечают требованиям безопасности. И никакого курортного сбора до конца 2020 года.

Глава АТОР Дмитрий Горин напомнил, что при поездке в некоторые санатории Краснодарского края нужно помнить о справках санэпидокружения и об отсутствии коронавируса. Многие здравницы будут проверять эти данные, поэтому этот момент лучше заранее уточнить у администрации.

«Чтобы туристы не боялись путешествовать, и авиакомпании, и туроператоры делают специальные условия — не только по цене, — что это бюджетная возможность отдохнуть, а также условия, что есть предварительное бронирование с доплатой тура впоследствии. У авиакомпаний есть тарифы, которые позволяют небольшим страховым взносом возвращать невозвратные тарифы», — сказал Горин.

На первом этапе санатории откроются в Сочи, Анапе и Геленджике. Пляжи тоже заработают, но только для постояльцев здравниц.

Источник фото: РИА «Новости»/Макс Ветров

Плюсы — это, конечно, возможность и логистики, и обеспечения безопасности как экономической, так и физической. Здесь ОМС действует — если заболел, тебя бесплатно госпитализировали. Тем более понятен порядок, условия, сроки, первая очередь здравниц Юрий Барзыкин.

По словам Барзыкина, около 6,5 миллиона россиян ежегодно отдыхают именно в санаториях, а они первыми открываются. Этот формат отпускного досуга будет востребован.

В числе минусов Барзыкин назвал ограниченное количество мест. Плюс в первое время будут ограничения по передвижению — то есть отдыхающие не смогут покидать территорию санаториев.

Что касается Крыма, то пока власти полуострова не приняли решение об открытии курортного сезона. Но глава региона Сергей Аксенов заявил, что до начала лета ясность внесут. Скорее всего, в пользу туризма, ведь уже крымские пляжи начали готовить к курортному сезону.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Черноморское побережье богато на санатории. Один из самых популярных — санаторий «Надежда» в Анапе. Двум взрослым и одному ребенку придется заплатить за путевку 66 тысяч рублей за семь дней. В стоимость включены трансфер от аэропорта, шведский стол, бассейн и другие блага здравницы.

По другим санаториям в городах на побережье, судя по открытым данным, примерно такие же цены.

За перелет тоже нужно заплатить — билеты в один конец из Москвы на трех человек обойдутся от 12 тысяч рублей.

Заграница

Отдыхать за границей в этом году будет не только сложно, но и опасно. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отдых за рубежом в этом году.

С ним не согласились представители АТОР.

«У нас точно все начнется раньше. Фраза о том, что отпуск лучше провести в России, конечно, внушает опасения, что открытие границ, возможно, произойдет уже по истечении летнего сезона. Но пока я не стала бы делать таких прогнозов», — сказала директор АТОР Майя Ломидзе.

Дмитрий Горин призвал пока не спешить беседовать о заграничных поездках, потому что ограничения еще не сняты. Он предположил, что страны будут открываться постепенно, тем более что уже есть позитивные новости по ряду стран, которые решились принимать туристов. Например, с 1 июня курортный сезон откроют Болгария, Греция, Италия и Турция. Почитайте, как туристические страны реанимируют свою экономику.

Пока главный минус в поездке за рубеж — это действие обязательного карантина. Это останавливает путешественников. Да и риск заразиться коронавирусом сохраняется — поездка в другую страну подразумевает большое число контактов.

В то же время Юрий Барзыкин сказал, что сначала туризм после коронавируса опробуют на внутреннем рынке, а потом с уже готовыми алгоритмами подойдут к заграничному. По оценкам специалиста, реально будет уехать в другую страну уже в августе.