    25 мая 2020, 16:36

    Глава АТОР оценила высказывание Мишустина о предстоящем отдыхе россиян

    Ольга Ситникова

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что граница России будет открыта. По ее мнению, желающие смогут выехать за рубеж на отдых. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Это не значит, что в 2020 году граница не будет открыта вообще. По крайней мере, не хотелось бы толковать эти слова именно таким образом. Я думаю, что [туристическая] отрасль, наравне с российскими гражданами, надеется и рассчитывает на присутствие здравого смысла и, соответственно, отсутствие таких радикальных мер, которые, по сути, противоречат конституции», — пояснила Ломидзе.

    Она обратила внимание на то, что россияне смогут посетить отечественные курорты раньше зарубежных.

    «У нас точно все начнется раньше. Фраза о том, что отпуск лучше провести в России, конечно, внушает опасения, что открытие границ, возможно, произойдет уже по истечении летнего сезона. Но пока я не стала бы делать таких прогнозов», — подчеркнула глава АТОР.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно отказаться от отдыха за границей.