Глава АТОР оценила высказывание Мишустина о предстоящем отдыхе россиян

«Это не значит, что в 2020 году граница не будет открыта вообще. По крайней мере, не хотелось бы толковать эти слова именно таким образом. Я думаю, что [туристическая] отрасль, наравне с российскими гражданами, надеется и рассчитывает на присутствие здравого смысла и, соответственно, отсутствие таких радикальных мер, которые, по сути, противоречат конституции», — пояснила Ломидзе.

Она обратила внимание на то, что россияне смогут посетить отечественные курорты раньше зарубежных.

«У нас точно все начнется раньше. Фраза о том, что отпуск лучше провести в России, конечно, внушает опасения, что открытие границ, возможно, произойдет уже по истечении летнего сезона. Но пока я не стала бы делать таких прогнозов», — подчеркнула глава АТОР.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно отказаться от отдыха за границей.