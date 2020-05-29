Спасительный кошелек туриста. Как страны реанимируют свою экономику

Пандемия ударила по экономике всего мира. Однако особенно сильно от COVID-19 пострадали те государства, финансы которых зависят от потока туристов. Закрытые границы и страх людей перед вирусом нарушил планы стран, где популярностью пользуется пляжный отдых. Как власти заманивают гостей курортов обратно?

Наиболее зависящие от туристов страны решили открыться для гостей как можно раньше. Первыми пригласят к себе путешественников после пандемии Греция, Италия и Турция. Об этом рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

Греция

Так, Греция ждет иностранных гостей уже с 1 июля. «Туристический сезон начинается 15 июня, когда открываются сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям. Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом», — заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Туризм — основной источник дохода для страны, расположенной на Балканском полуострове и тысячах островов в Эгейском и Ионическом морях. А в последние два месяца из-за борьбы с коронавирусом туризм в государстве был на нуле. «Поэтому то, чего мы добьемся в этом году, будет нашим выигрышем», — заметил чиновник.

Для возвращения экономики в привычное русло Греция заготовила для своих гостей ряд бонусов. Например, власти снижают стоимость перевозок, уменьшают НДС на весь транспорт — от самолетов до автобусов и железной дороги — с 24 до 13%. Также руководство страны ведет переговоры с соседями, чтобы путешественникам было проще перемещаться между ними. Так, с 1 июня тем, кто приезжает или прилетает в Болгарию из Греции и Сербии, не потребуется соблюдать карантин.

Италия

Руководство Италии решило постепенно выводить страну из карантинного режима. Власти сняли большую часть ограничений по коронавирусу. И с 3 июня страна начнет принимать туристов из ЕС и государств Шенгенской зоны.

По словам председателя Совета министров Джузеппе Конте, тогда же руководство государства откажется от обязательного двухнедельного карантина для въезжающих. «Мы должны принять этот риск, иначе мы никогда не сможем восстановиться», — подчеркнул Конте.

Турция

Турция также не собирается отказываться от долгожданного сезона и планирует восстановить экономику. Власти запускают программу «Сертификация здорового туризма» с начала летнего сезона 2020 года. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Программа включает в себя широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, а также состояния здоровья туристов и работников сферы. Всего четыре раздела: «Здоровье и безопасность сотрудников», «Здоровье и безопасность пассажиров», «Меры предосторожности в сфере транспорта», «Меры предосторожности на объектах».

«Мы действуем с чувством ответственности, чтобы и наши граждане, и наши гости, прибывающие в страну, чувствовали себя комфортно во время своего визита. Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: „Мы не закрываем двери на замок“», — подчеркнул Эрсой.

Помимо этого, Анкара предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, так как именно среди туристов из этих стран Турция особенно популярна. Государство надеется открыть хотя бы половину отелей, которые перестали работать из-за пандемии. По официальным данным, в апреле поток туристов в Турцию сократился на 99%.

Таиланд

Пока одни страны хотят завлечь гостей определенными бонусами, другие — пытаются более чем открыто компенсировать потери от пандемии новыми налогами. Так, в министерстве туризма и спорта Таиланда подумывают ввести дополнительные сборы с иностранцев. Сумма не превысит 300 бат (686 рублей). Возможно ее включат в стоимость билетов.

«Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов», — пояснил министр», — пояснил глава Минтуризма Таиланда Пипата Ратчакитпракана.

Новый налог — часть национального плана Таиланда по поддержанию постоянного дохода для стабилизации национальной экономики. Однако не все так просто. По словам Дмитрия Абзалова, попытки стран, специализирующихся на туризме, могут оказаться тщетными.

«Въездной туризм — игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты — нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного», — сказал эксперт.

Россия

В убытке из-за COVID-19 оказался и отечественный туризм. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потери составили 1,5 триллиона рублей. 2,5 миллиона человек могут остаться без работы.

«Одна из самых пострадавших отраслей, которая понесла убытки, является наш отечественный туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы по оценке Ростуризма достигли 1,5 триллиона рублей», — заявил Чернышенко.

При этом вице-премьер подчеркнул, что туристическая отрасль России в последние годы активно развивалась и не просто соперничала с аналогами других стран, но даже выигрывала в этой конкуренции.