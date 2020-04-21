Мэр Геленджика произнес матерную тираду во время прямой трансляции. Сотрудница не нашла в этом ничего такого

Мэр Геленджика Алексей Богодистов не заметил, что забыл отключить трансляцию, и с матом отчитал сотрудницу пресс-службы. Судя по его словам, она не в тот момент дала градоначальнику какую-то бумагу. Подписчики мэра успели сделать запись.

Богодистов отвечал на вопросы жителей в прямом эфире в Instagram 21 апреля. Закончив общение благодарностью за поддержку и обращением к Богу, мэр нажал что-то на телефоне, но, видимо, не смог завершить трансляцию. После этого он встал, на экране появилось зеленое кресло и рука подчиненного, который пытался отключить микрофон.

«**** она мне что-то добивает? Сует мне что-то ****. Она не понимает что ли, что отвлекает меня? Прости господи», — сказал Богодистов.

Кто-то в комментариях в этот момент поблагодарил мэра за искренность.

В пресс-службе комментировать досадный эпизод отказались. Но в приемной мэра «360» сказали, что во время эфира было много других интересных вопросов и ответов.

«Неужели из всего эфира именно этот отрывок вас интересует? Больше часа шел эфир. Задавались определенные вопросы, давались ответы. Это просто такой народ в России, им просто смешно, они хотят посмеяться. В этом не было ничего такого ужасного. У нас все нецензурно выражаются. Так получилось, что он попал на видео», — сказала сотрудница мэрии.

Богодистов произносит фамилию Скорикова. Сайт kp.ru пишет, что в пресс-службе мэра работают мать и дочь с такой фамилией.