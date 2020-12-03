Начальник инспекции не понял закон и выругался матом на совещании с главой Крыма

Начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский во время совещания с главой республики Сергеем Аксеновым выругался матом. Он не знал, что микрофон включен.

«Какой-то там закон, он начал мне, *****, рассказывать», — сказал заместителю министра труда по телефону Зворский.

Чиновник понял, что микрофон включен только тогда, когда Аксенов ему сделал замечание. Глава Крыма рассказал изданию «Подъем», что не слышал, о чем говорил Зворский, а после совещания у него не было времени для личного общения. Он попросил сделать стенограмму, что говорил начальник трудовой инспекции.

По словам помощницы Игоря Зворского, за включение и выключение микрофонов на совещаниях должны следить технические специалисты.

«Игорь Валентинович разговаривал с заместителем министром труда. Он и до этого инцидента разговаривал и давал указания, но его никто не слышал», — рассказала она изданию «Подъем».