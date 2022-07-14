Отказ от российских энергоносителей только усугубит кризис в Европе. Венгрия уже начала поиск лазеек

В Венгрии ввели чрезвычайное положение в области энергетики. Энергетический кризис коснулся многих европейских стран, а прогнозы на осенне-зимний период выглядят довольно пессимистично. Государства уже ощутили нехватку угля и газа. Страдают в первую очередь обычные люди, но снимать санкции с России в ЕС не торопятся.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объяснил, что цены на энергоносители выросли из-за затянувшегося конфликта на Украине и введенных Брюсселем антироссийских мер. Его слова привело агентство MTI.

«В последние дни стало ясно, что газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон», — подчеркнул политик.

Правительство Венгрии, по его словам, последовало примеру многих других стран и объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Шаг направлен на обеспечение венгерских семей и экономики страны, для чего уже составили план действий их семи пунктов. В силу он вступит в августе.

В список мер венгерское правительство включило увеличение производства газа внутри страны, расширение его закупок за рубежом и ограничение использования голубого топлива по льготным ценам. В стране временно запретят экспорт определенных видов энергоносителей, расширят добычу угля и предпримут другие необходимые для преодоления сложившейся ситуации шаги.

Отказ от «зеленой» повестки

С 1 августа от российского угля откажутся в Германии. Стране уже не хватает энергии, поэтому немецкие власти призвали граждан экономить практически на всем — лишь бы справиться с кризисом, возникшим из-за антироссийских санкций.

Аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «360» заметил, что Германии придется искать более дорогой уголь. Либо добывать собственный или обращаться к Польше, либо закупать его у Мозамбика, Австралии, Боливии, Колумбии или США.

«В любом случае, это расстояние минимум одного океана. <…> Стоимость для Германии будет сверхвысокой», — подчеркнул он.

В Европе и в Германии, в частности, придется идти наперекор «зеленой» повестке и расконсервировать те самые угольные шахты и карьеры, которые они закрывали последние десятилетия. <…> Поляки будут невероятно рады, если расконсервируют угольные карьеры в Польше Владимир Демидов аналитик.

Кризисный налог для энергетических компаний предложили ввести в Бельгии. Предложение в парламент внесла министр энергетики страны Тинне ван дер Стретен, писало РИА «Новости». Она заявила о необходимости взимать с предприятий сверхприбыль, полученную на фоне резкого роста цен на энергеию.

На фоне энергетического кризиса Франция, напомнил РЕН ТВ, в буквальном смысле может погрузиться во тьму. Активисты уже начали собственную борьбу с лишними тратами в стране — отключают подсветку витрин, вывески заведений и наружную рекламу.

Европе грозит тяжелая зима

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол на энергетическом форуме в Сиднее предупредил Европу о тяжелой зиме.

«Мир переживает беспрецедентный энергетический кризис, равного которому по глубине и сложности мы еще не видели. Он вызван сразу несколькими факторами, включая геополитические», — процитировало Бирола агентство Bloomberg.

В МЭА подчеркнули, что Россия является «экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире, а также крупным игроком на рынке угля». И санкции против нее стали одной из главных причин кризиса.

Бирол указал на непрекращающийся рост цен на энергоносители, царящий на мировых энергетических рынках упадок. Проблемой для Европы и других регионов он также назвал безопасность поставок нефти и газа.

«Эта зима в Европе будет очень и очень трудной», — добавил он.

С ситуации с углем, заметил Владимир Демидов, в первую очередь пострадают простые люди. Она на себе ощутят разницу в любой добавленной стоимости продуктов, которые будут производить при помощи этого вида топлива — электричества или тепла.

Уголь [оказывает влияние] в первую очередь на две вещи — теплоэлектроцентрали, а это горячая вода, и в меньше степени на электричество. Больше всего пострадают обычные люди Владимир Демидов.

Промышленности тоже придется нелегко. Глава ведущего итальянского сталелитейного предприятия Acciaierie d’Italia Франко Бернабе в интервью газете La Stampa спрогнозировал длительную нехватку топливных ресурсов — минимум на четыре года.

Договариваться нужно уже сейчас

Колмунист Il Giornale Джан Микалессин предрек Италии многолетнюю рецессию из-за сокращения поставок российского газа.

«Расходы на конфликт на Украине лягут на плечи итальянских семей и компаний», — заметил он.

В Европе, по подсчетам аналитиков, цены на нефть взлетят до 380 долларов за баррель. Призывы о необходимости начать переговоры на Западе звучат все чаще. По словам итальянского журналиста, договариваться нужно уже сейчас — потом будет сложно.

Без газа из РФ, писала газета The Telegraph, ЕС столкнется с энергетическим шоком. Страны почувствуют существенное давление на экономику, если транзит по «Северному потоку» восстановить не удастся.

Венгрия, заметил в беседе с РИА ФАН политолог Александр Асафов, заявила о чрезвычайном положении осознанно. В стране поняли, что в контексте обсуждений по ограничению поставок газа из РФ в Европу могут лицом к лицу столкнуться с настоящей энергетической катастрофой.

Венгерские газовые хранилища заполнены всего на 44%, а договориться о закупке голубого топлива где-то еще не получается. Предпринятый шаг позволит Венгрии требовать особых мер — в том числе право на приобретение российского газа.

Ограничение на его поставки в седьмой пакет санкций против РФ в Евросоюзе включать не стали, сославшись на желание «большего эффекта» для самой России, чем для вводящих ограничения государств.

Если же говорить об угольных поставках, то отказ от него той же Германии на Россию в принципе никак не повлияет.

«Наши компании уже перераспределили поставки. И мы, если не ошибаюсь, поставляем в четыре раза больше угля, чем в прошлом году за этот же период. Наш рынок — это, в основном, Индия, часть Китая», — заключил Владимир Демидов.