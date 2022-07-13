Расплата за санкции против России оказалась серьезной. Простые немцы вынуждены сидеть без света и отопления

Отключение подсветки государственных зданий и достопримечательностей, а также вода по часам — так Германия планирует бороться с кризисом, в который страну загнали антироссийские санкции. Руководство государства призывает немцев экономить на всем, чем можно. Ведь энергии ФРГ не хватает. Однако этого властям, похоже, мало. Германия решила перестать закупать у России уголь и нефть. Пока местные чиновники рассуждают о кризисе, обычные немцы боятся замерзнуть этой зимой без российского топлива.

Германия экономит на подсветке Бранденбургских ворот

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила отключать подсветку на значимых общественных объектах после полуночи. Без освещения могут остаться Бранденбургские ворота и здание берлинского сената, написало издание Zeit.

«Я так росла: если в комнате никого нет, свет выключается. Очень просто, ничего нового. <...> В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — подчеркнула градоначальник.

Она добавила, что город не должен погрузиться во тьму из-за этого решения. Власти Берлина просто найдут баланс между «требованиями безопасности» и «безболезненными» способами экономить.

В Германии ограничили подачу воды

Также Германия ограничивает подачу горячей воды. В городе Дипполдисвальд, например, она поступает в определенные часы. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек уже стал меньше времени тратить на душ, о чем сообщил изданию Der Spiegel.

Тем временем источник «360» из ФРГ рассказал, что график подачи воды пока щадящий. Помыться можно с четырех до восьми утра, с 11 до часу дня и с пяти до девяти вечера.

«Такие „окна“ вставляют в северных землях, это Люнебургская долина и „земля тысячи озер“ — Мекленбург, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Бремен и Гамбург родимый. Тариф на электроэнергию вырос до 325 евро за один киловатт-час. Фактически сегодня сказали, что находимся на пороге веерных отключений электричества. Что касается платежки, их чаще нет, чем есть. Есть банковский счет, и с него происходит списание», — пояснил источник.

Планы Германии по отказу от российского газа

Однако, похоже, Германии мало ограничений. Власти планируют полностью прекратить закупать российский уголь к 1 августа, а с 31 декабря — отказаться и от российской нефти. Тем временем член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что последствия этого будут огромными.

«Последствия для Германии огромны, ведь цены на энергоносители резко растут. Многие люди с низким доходом и пенсионеры в Германии больше не могут позволить себе электричество и отопление», — пояснил он.

Линдеманн добавил, что правительство даже планирует организовать осенью так называемые общественные отапливаемые центры в спортзалах. По его словам, ФРГ все ближе к статусу страны третьего мира.

Перед этим глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер отметил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца, если поставок из России не будет. Ведь на данный момент немецкие газохранилища заполнены чуть более чем на 60%.

«Если мы больше не получим российский газ и будет средняя по температуре зима, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, на один-два месяца», — сказал Мюллер WAZ.

Еще в прошлом месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же немецкие СМИ заговорили о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой. И все из-за проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в разговоре со Spiegel подтвердил, что ФРГ находится в газовом кризисе.