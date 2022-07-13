ЕС не стал включать ограничения на поставки газа из РФ в новый пакет санкций

В Евросоюзе решили не включать ограничения на поставки российского газа в новый пакет санкций против РФ. Его должны представить в ближайшее время.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью агентству Reuters уточнил, что Еврокомиссия на днях озвучит седьмой пакет санкционных мер. Страны ЕС примут его вскоре после этого. В числе ограничений политик назвал запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к ввозу в Россию товаров двойного назначения и очередные санкции против физических лиц.

Энергетику в новый пакет не включили: в ЕС хотят, чтобы санкции оказывали «более серьезный эффект на Россию», чем на страны, их вводящие. Импорт газа запрещать не станут.

«Думаю, что он (газ — прим. ред.) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», — подчеркнул Фиала.

Чехия, добавил премьер, делает все необходимое для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Однако к зиме полностью от нее избавиться не получится.