Краткосрочная защита. Привитым Pfizer совсем скоро придется ставить вакцину вновь

Вакцину Pfizer, скорее всего, придется делать повторно. Препарат дает иммунитет на шесть месяцев, а в дальнейшем защита может ослабнуть. Долгосрочная эффективность «Спутника V» сейчас изучается, но специалисты не исключают ревакцинацию для поддержания иммунитета.

Директор компании BioNTech Альберт Бурла заявил, что привитые Pfizer, скорее всего, должны будут повторить процедуру. По его словам, третья доза вакцины может быть поставлена в период с шести до 12 месяцев. Он также не исключает, что позднее потребуется ежегодная ревакцинация.

Тем не менее, по словам директора, регулярность прививок будет зависеть и от того, какие штаммы коронавируса будут распространены.

Сама вакцина Pfizer эффективна против коронавируса на 91% и дает иммунитет на шесть месяцев, а дальше защита организма слабеет. Вакцина компании Moderna, которая использует схожую технологию, также демонстрирует свою эффективность на полгода.

Данные об эффективности Pfizer основаны на наблюдении за 12 тысячами пациентов. Однако, по словам исследователей, необходимо больше данных для того, чтобы понять, защищает ли вакцина Pfizer после этого периода.

Глава Johnson & Johnson Алекс Горски рассказал, что людям, возможно, придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, как от гриппа.

Третья доза вакцины

Вакцинация от коронавируса отличается от привычных прививок против многих болезней. По словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, от многих инфекций людей вакцинируют в детстве по определенной схеме.

Потом, когда ребенок подрастает, ему уже не нужна прививка, потому что иммунитет защищает организм от некоторых инфекций Анатолий Альтштейн.

Ситуация с коронавирусом иная. Альтштейн напомнил, что у детей редко встречаются тяжелые формы болезни, чего нельзя сказать о взрослых. Поэтому через какое-то время, чтобы поддержать иммунитет, нужно будет провести ревакцинацию. Но пока не известно, как часто придется ее делать.

«Будет она ежегодной или раз в два года, мы узнаем, как только справимся с этим вирусом», — добавил Альтштейн.

Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Михаил Костинов заявил, что пока никто не знает, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки «Спутником V».

«Сейчас это изучается. Те, кто год назад вакцинировался, сдают сейчас кровь на анализ», — добавил Костинов.

Появление новых штаммов может вызывать опасения по поводу эффективности ныне существующих вакцин. Однако впадать в панику не стоит. По словам Альтштейна, современные вакцины хорошо приспособлены к тому, чтобы вносить в них правки. Это касается и «Спутника V», куда легко внести изменения и использовать против новых появляющихся штаммов.

Антитела после вакцины

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число россиян, привившихся от коронавируса, превысило восемь миллионов. Тем же, кто еще сомневается, стоит ли делать прививку, необходимо знать несколько фактов о формировании антител.

Иммунитет в организме начинает появляться спустя 32-45 дней, а максимальный период — 56 дней. Прививку можно смело делать и после того, как прошла болезнь. Специалисты советуют только выждать месяц перед процедурой.

Как выяснилось, антитела могут передаваться и через плаценту. Полученные от матери антитела, по словам вирусологов, могут сохраняться у ребенка два-три месяца.