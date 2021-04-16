Число привившихся от коронавируса россиян превысило 8 млн

Число привитых от коронавируса в России превысило восемь миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства призвала к осторожности при снятии ковидных ограничений, которое не за горами.

Масштабная прививочная кампания началась в России в конце прошлого года. Власти планируют вакцинировать более половины населения страны, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Вернуться к нормальной жизни можно будет только после этого.

В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что коллективный иммунитет в России сформируется к осени. Она отметила, что победить пандемию коронавируса поможет только вакцинация. Матвиенко добавила, что нет никаких причин отказываться от прививки. По ее словам, только редкие медицинские ограничения могут стать поводом не делать укол.

23 марта прививку сделал президент России Владимир Путин. 14 апреля он получил второй компонент препарата. Глава Кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что никаких побочных эффектов у лидера России нет.