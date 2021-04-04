Борьба с мутациями и прививка для переболевших. 5 фактов об антителах после вакцинации от ковида

Вакцинация против коронавируса идет в России полным ходом. Объемы производства препарата позволяют привить всех желающих до июня. Антитела, которые появляются после введения вакцины, спасают жизни. Но когда они формируются и могут ли передаваться детям — в материале «360».

Формирование иммунитета

Перед вакцинацией многие хотят узнать, когда у них появятся антитела к коронавирусу. По словам заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, иммунитет начинает формироваться спустя 32-45 дней. Максимальное количество антител вырабатывается через 56 дней, что равно четырем инкубационным периодам.

Российская вакцина «Спутник V» основана на генно-модифицированном аденовирусе. Препарат является векторным и неопасным, так как в аденовирусе нет гена размножения.

«Частицы, сделанные на аденовирусе, не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они могут что-то плохое сделать в нашем организме, для этого нет предпосылок», — пояснял ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В итоге вакцина доставляет в организм вирус, на который начинает вырабатываться иммунный ответ. Препарат «Спутник V» двухвекторный, то есть имеет два разных аденовируса. На первом этапе человеку вводят вакцину с аденовирусом AD26-S, а затем уже с AD5-S. Вторая прививка позволяет добиться более длительного иммунитета.

Борьба против разных штаммов

С течением времени коронавирус стал все больше мутировать. Ученые по всему миру находят и предупреждают о новых штаммах. При этом тем, кто прошел вакцинацию, не стоит бояться изменений коронавируса. После прививки организм находится под защитой.

«Основные параметры коронавируса остаются такими же: чтобы проникнуть в организм, ему нужен S-протеин — белок шипа, которым он цепляется за клетку человека. И если этот белок вдруг мутирует, то коронавирус потеряет возможность атаковать человека», — пояснял аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Пока белок остается в прежнем виде, выработанные антитела будут и дальше его атаковать. Это относится к самым разным штаммам коронавируса.

«Так что иммунитет к одному штамму коронавируса будет защищать и от другого. Может быть, от какого-то чуть получше, от другого чуть похуже, но все равно будет защита иммунитета», — отмечал врач.

Передача антител

Как выяснили ученые, антитела после прививки от коронавируса могут передаваться от матери к ребенку. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что они могут перейти к младенцу при грудном вскармливании. Эту же информацию подтвердил и Гинцбург.

«Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — сказал директор центра.

Полученные от матери антитела могут сохраняться в организме младенца в течение двух=трех месяцев, отмечал вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

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Прививка после инфекции

Наверное многие, кто недавно переболел коронавирусом, задумывались о том, делать ли им прививку. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов объяснил «360», что прививку можно ставить и после болезни, никаких официальных рекомендаций на этот счет нет.

Я бы все же посоветовал не ставить прививки тем людям, которые недавно пережили инфекцию, получили антитела, и обнаружили, что имеют значения такие же, которые возникают после прививки Сергей Нетесов.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев придерживается схожей точки зрения. Вирусолог также заявил, что даже при наличии антител в крови можно делать прививку.

«У этой болезни есть неприятные осложнения, поэтому необходимо подождать где-то месяц ставить вакцину», — добавил специалист.

Вирусолог также отметил, что те, у кого уже есть антитела в организме, могут воспользоваться только одним уколом. Для них, по словам специалиста, отлично подходит препарат «Спутник Лайт».

Период жизни антител

На сегодняшний день, по мнению специалистов, приобретенные после вакцинации антитела, будут в организме человека несколько месяцев. Сами же разработчики рассчитывают на то, что иммунитет сохраниться примерно два года.

По словам Нетесова, вполне возможно, что пациентам придется опять повторять вакцину через какой-то длительный промежуток времени. Для того, чтобы узнать точный период, необходим организованный мониторинг.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, который ровно год назад привился вакциной «Спутник V», сообщил, что сейчас его титр антител остается высоким поэтому повторно прививаться не нужно.