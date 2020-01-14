    14 января 2020, 15:32

    Школы Красноярска отказались от снюса после отравления детей. Но борьба идет уже по всей России

    Борис Ломакин, Екатерина Андронова

    Снюс забанили во всех красноярских школах. Ученикам запретили приносить, хранить и употреблять табачное изделие в учреждениях, а учителям разрешили отбирать его и проводить профилактические беседы с родителями. Последует ли вся Россия примеру Красноярска?
    Школы Красноярска отказались от снюса после отравления детей. Но борьба идет уже по всей России

    В управлении образования Красноярска рассказали kp.ru, что школьникам запретили как-либо контактировать со снюсом в учебных заведениях. Учителя теперь могут отбирать табачные изделия у подростков, вызывать родителей в школу и в случае повторного употребления ставить ребенка на внутришкольный учет.

    Под запрет также попали электронные сигареты и вейпы, так как подростки не стеснялись приносить их в школы и курить на переменах, прячась от учителей.

    Борьба со снюсом

    Общественники обратили внимание на популярность снюса у подростков после случая в Железногорске, когда на улице нашли двух школьников 10 и 13 лет в бессознательном состоянии. Выяснилось, что они нашли пакетики со снюсом и попробовали содержимое. Потом прокуратура Центрального района Красноярска попросила запретить доступ к трем сайтам, которые торговали изделием, а ученые СФУ решили изучить его состав и влияние на организм. Во время новогодних каникул прошла массовая проверка продавцов табачных изделий.

    История с баном пошла дальше — в Екатеринбурге прокуратура заблокировала 15 сайтов по продаже снюса, в Челябинске ведомство тоже борется с ним, пытаясь запретить его на федеральном уровне. А кировский парламент также рассмотрит законопроект о штрафах за продажу изделия подросткам. И это не единственные регионы, заинтересовавшиеся темой.

    Не только регионы объявили войну снюсу, но и премьер-министр Дмитрий Медведев. На днях он напомнил, что давал поручение МВД и Роспотребнадзору запретить продажу «некурительной никотиносодержащей продукции в нашей стране». Под эту категорию попадает снюс. Ведомства провели уже около 150 тысяч проверок, изъяли порядка миллиона единиц такой продукции, а также приостановили работу производителей.

    Школы Красноярска отказались от снюса после отравления детей. Но борьба идет уже по всей России | Изображение 1
    Источник фото: Pixabay

    Что будет дальше

    Депутат Госдумы от партии КПРФ Вера Ганзя в беседе с «360» подчеркнула, что запретить снюс по всей России необходимо. До сих пор этого не сделали, потому что присутствовал пробел в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Но многие партии, в том числе КПРФ, уже работают над тем, чтобы скорректировать документ.

    Не только нужно [распространять запрет на всю Россию], это крайне необходимо. В школах запрета будет недостаточно, должна быть нормативная база, на основании которой этот запрет был бы легитимен. Нормативной базы у нас нет

    Вера Ганзя.

    По словам депутата, более 20 регионов приняли решение запретить никотиносодержащие смеси по типу снюса в школах, а около 15 готовятся это сделать. Ведь одна пластинка этого товара содержит количество никотина, по данным Ганзи, которое эквивалентно курению целой пачки сигарет, то есть 20 штук.

    Говоря о пробеле в законе, Ганзя отметила, что в документе от 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» употребляется слово «табак», но ничего не сказано про никотин и соответствующие смеси. Этим и воспользовались производители. Специалисты пропустили этот пробел, возможно, из-за других дел — 9 января появился ГОСТ для жевательного табака.

    Школы Красноярска отказались от снюса после отравления детей. Но борьба идет уже по всей России | Изображение 2
    Источник фото: Flickr/andreas hagerman

    «Нет» одурманивающим веществам

    Депутат Госдумы Ярослав Нилов из ЛДПР согласился с коллегой из КПРФ. В разговоре с «360» он отметил, что нужно запретить любые одурманивающие вещества в нашей стране, включая снюс, курительные смеси и другие изделия, на которые «подсаживают нашу молодежь».

    Любые одурманивающие вещества: снюсы, курительные смеси и прочее, на которые подсаживают нашу молодежь, — травят, гробят здоровье, чтобы люди быстрее умирали, чтобы приносили деньги производителям и продавцам этой гадости, чтобы болели и приобретали лекарства. Нужно остановить эту вакханалию и запретить по всей стране

    Ярослав Нилов.

    Нилов добавил, что снюс и подобные вещества можно назвать «новым видом наркотиков», поэтому «с этим злом нужно бороться и запрещать по всей стране». Но снюс не единственная проблема. Недавно родители школьников паниковали из-за того, что якобы детям подсовывают конфеты с наркотиками. Эта легенда пугала семьи годами.