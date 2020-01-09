ГОСТ для жевательного табака появился в России

Основные позиции стандарта — это состав, маркировка и предупредительные надписи. Так, например, в жевательном табаке могут присутствовать, помимо, собственно, табачного сырья, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

Также на упаковке обязательно нужно будет указывать состав продукта и информацию о производителе. Кроме того, на каждой пачке должны быть надписи «18+» и «Это табачное изделие вредит вашему здоровью». Предупредительные надписи, согласно ГОСТ, необходимо разместить в черной рамке.

Жевательный табак весьма трудно отличить от снюса (сосательного табака), который запрещен к продаже в России. Во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий, где ГОСТ и разработали, уверены, что нововведение поможет легко идентифицировать жевательный табак.