«Может, билеты не продались?» Рудковская сравнила лидера «Ногу свело» с хайпующим 15-летним тиктокером

Яна Рудковская считает, что концерт группы «Ногу свело» отменен в Санкт-Петербурге из-за нарушений организаторов либо из-за непроданных билетов. Ее подопечный Дима Билан к этому никакого отношения не имеет. Он провел концерт накануне, соблюдая все санитарные нормы, введенные из-за коронавируса. Продюсер заявила, что расстроена поведением Максима Покровского.

«Мне, конечно, неприятно, что Максим Покровский, будучи легендой музыкальной индустрии, сейчас хайпится на тяжелой теме. Вся команда и Дима [Билан] привиты. Дима несколько раз на концерте говорил, чтобы все были в масках», — рассказала Рудковская «360».

Она уточнила, что, несмотря на ажиотаж, из-за ограничений было продано 50% билетов. Организаторы для соблюдения всех мер поставили стулья, хотя вообще площадка предназначена для стоячих мест.

«Я думаю, что причины [поведения Макса Покровского], скорее всего, две. Либо не продались билеты, либо отменился концерт в связи с тем, что у площадки были какие-то нарушения. Поэтому претензия непонятна и вообще непонятна причинно-следственная связь обвинений. Очень обидно и больно, что такие большие музыканты напоминают о себе не посредством музыки, а посредством таких хайпушек а-ля пятнадцатилетние тиктокеры», — заключила Рудковская.

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский обвинил Диму Билана в сорванном концерте. По словам Покровского, выступление его команды отменилось из-за того, что за день до этого на той же площадке выступал Билан и нарушал санитарные нормы. Концерт «Ногу свело» должен был состояться 2 июля на крыше Rооf Рlасе в Санкт-Петербурге.