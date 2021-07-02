«Это не очень было культурно!» Лидер «Ногу свело» наорал на Билана за сорванный концерт

Концерт группы «Ногу свело» в Санкт-Петербурге, который должен был пройти в пятницу на крыше Rооf Рlасе, отменили в день выступления. Лидер группы Максим Покровский обвинил в этом Диму Билана, который выступал на той же площадке накануне. Об этом написала «Фонтанка».

Покровский записал крайне эмоциональное обращение к Билану. Лидер «Ногу свело» обвинил певца в отмене концерта своей группы. Покровский упрекнул Билана, что тот наплевал на все коронавирусные ограничения, когда давал свой концерт. Поэтому на следующий день петербургский комитет по культуре запретил проводить массовые мероприятия в Roof Place. И выступление «Ногу свело» не состоится.

«Билан, ***** (блин), слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Rооf Рlасе ты насрал на все правила. И наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам. <...> Билан! Это не очень было культурно! Слышишь меня?!» — выразил свое возмущение Покровский.

Музыкант сообщил, что если для концерта не подберут другую площадку, то он состоится в другой день.

На концерте Билана, который состоялся 1 июля, большинство посетителей были без масок, социальную дистанцию тоже никто особо не соблюдал.

Билан ранее заявил, что рэпер Моргенштерн вырос на его песнях, рассказало РИА ФАН.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков ранее на концерте в Екатеринбурге сделал замечание охранникам, которые мешали людям танцевать. Об этом сообщало Ura.ru.

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