Региональное управление ФСИН Татарстана сообщило о поимке кошки-наркокурьера, которая была обнаружена сотрудниками исправительной колонии № 10 вечером 23 октября. Оказалось, что это не единственный такой случай.

По данным пресс-службы регионального управления, неизвестное вещество, предположительно, гашиш, было вместе с животным передано в полицию на экспертизу. Тайник был сделан в ошейнике кошки.

Аналогичный случай был зафиксирован в этом же исправительном учреждении в 2010 году.

«Выяснилось, что один из осужденных долгое время приручал местную кошку, а затем отправил ее на волю с одним из освободившихся. Там животное несколько дней не кормили, а затем выпустили около колонии, надев ошейник с наркотиком. Голодная кошка отправилась к своему хозяину, но ее задержали сотрудники учреждения», — сообщила пресс-служба управления.

Источник фото: УФСИН России по Республике Татарстан

16 октября после побега отловленного несколькими днями ранее кота-наркокурьера под угрозой закрытия оказалось уголовное дело, возбужденное в Тульской области. Животное было приручено одним из заключенных колонии № 6. Мужчина планировал поставлять наркотики в ошейнике с потайным карманом, так как кот иногда уходил с территории колонии.

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После поимки сотрудниками ФСИН животное было признано вещественным доказательством и передано на временное поселение в зооуголок Новомосковска. Уже три человека дали показания, что покупали с помощью кота наркотики. Однако в зооуголке не досмотрели за животным, и оно сбежало. Без кота следственный эксперимент невозможен и дело могут закрыть.

Бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов сообщил «360», что первый раз слышит о доставке наркотиков заключенным с помощью кошки. В первую очередь потому, что эти животные свободолюбивы, и могут пойти куда им вздумается, а не по назначенному адресу.

«Значит, эта кошка была где-то прикормлена — в каком-то бараке — и она знала свой барак. Но у меня другой вопрос: как она смогла бегать через высокий забор, который ограждает колонию. Ведь наркотики „посылались“ с воли, насколько я понимаю», — отметил Игнатов.

Он пояснил, что кошка легко могла доставлять запрещенные вещества в соседние бараки. Но как животное могло преодолевать высокие заборы, охраняемые на вышках часовыми и служебными собаками?

Специалист счел это способ доставки наркотиков нестандартным. Он с сожалением признал, что гораздо проще пересылать их через коррумпированных сотрудников. Но они в случае разоблачения «сдадут» своих подельников, а животное этого сделать не сможет. Что, безусловно, выгодно.

По данным Михаила Игнатова, более распространен способ перебрасывания, если колонию окружает небольшой забор. Наркотики пакуются в контейнер, перебрасываются, после чего адресату поступает телефонный звонок.

«Стоит „на стреме“ тот, кому предназначается груз и вылавливает. Нет такого, чтобы кто-то перебросил пакет, а заключенный, которому он предназначался, через день пришел. Это возможно, когда у сидельцев в колонии есть телефоны, есть несанкционированные средства связи, по которым они координируют действия своих друзей, своих подельников на воле», — раскрыл преступную схему эксперт.

Собаки, крысы и теннисные мячики

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Михаил Игнатов сообщил «360», что гораздо чаще наркотики в колонии доставлялись почтовыми голубями. На его памяти был случай, когда птица принесла запрещенные вещества даже в следственный изолятор. Небольшой груз в несколько граммов голуби доставляли на окно камеры, где были прикормлены.

«С него снимали груз и отправляли обратно, и он улетал уже на свою голубятню. Такие случаи даже в советское время были, когда разведение голубей было очень модно. Сейчас это не практикуется, потому что голубей почтовых и не осталось», — уточнил эксперт.

Животных крупнее и мельче кошки для доставки товара наркоторговцы используют по всему миру. В британских тюрьмах широкое распространение имеет транспортировка наркотиков с помощью голубей, теннисных мячей и «крысиная доставка».

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В марте этого года на территории мужской тюрьмы Guys Marsh в Дорсете были найдены три тушки грызунов, в которых были спрятаны пять телефонов, зарядные устройства, сим-карты, спайс и марихуана. Выпотрошенные крысы были переброшены через забор.

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил к шести годам тюрьмы колумбийского ветеринара Андреаса Элореза, который десять лет назад оперировал щенков, создавая в тельцах животных потайные камеры для перевозки жидкого героина.

При обыске на ферме, где он держал собак, были найдены десять щенков, в желудках которых были обнаружены наркотики. Одна из них, Донна, стала ищейкой в составе полицейских сил Колумбии. Ротвейлер по кличке Героина сейчас состоит на службе в американском полицейском подразделении по борьбе с наркотиками.

2013 году под суд попала латиноамериканская банда, жертвами которой стали 48 собак крупных пород, поневоле ставших наркокурьерами. Запрещенные вещества поставлялись в Европу.

Были задержаны 49 граждан Эквадора, Перу и Сальвадора в возрасте 19-37 лет.