СМИ узнали о сбежавшем от следователей «коте-наркокурьере». Теперь дело о может рассыпаться

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную за наркотики израильтянку Подробнее

По версии следствия, заключенный исправительной колонии № 6 Эдуард Долгинцев хотел наладить поставку наркотиков в тюрьму. В этом ему помогал кот из колонии. Иногда животное покидало территорию ИК-6.

Сторона обвинения считает, что Долгинцев повесил на кота ошейник с тайным карманом. В нем он и планировал проносить наркотические вещества. Однако что-то пошло не так.

Мужчину задержали, животное тоже поймали. «Кота-наркокурьера» признали вещдоком и передали на передержку в зооуголок в Новомосковске. Несколько дней назад адвокат Долгинцева, Дмитрий Сотников, выяснил, что кот сбежал.

«Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал», — рассказала сотрудница зооуголка.

Между тем три человека дали показания, что якобы покупали наркотики с помощью кота и могут опознать животное. Сотников считает, что без кота следственный эксперимент невозможен. Это значит, что дело можно закрыть, заключил защитник.