Костры и мангалы придется отодвинуть. Дачникам напомнили о штрафах за огонь возле домов

С наступлением весны пришло время вспомнить, что в силу вступили новые противопожарные правила для дачников. На майских праздниках подмосковное МЧС будет проводить профилактические рейды. По новым правилам те, кто придвинет костры слишком близко к дому, могут получить штраф.

С начала этого года в России вступили в силу новые правила для дачников. Он стали особенно актуальны в преддверии наступающих длинных майских праздников. Хотя официально это лишь пересмотренные правила противопожарного режима, новый закон уже успели окрестить как «Запрет на шашлыки».

Россиянам теперь нельзя сжигать на своих участках мусор или какие-либо материалы, а также устраивать свалки горючих отходов на землях общего пользования, которые прилегают к частным или жилым домам.

С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим, напомнило областное управление МЧС. Ведомство рассказало «360», что на майские праздники на территории области запланировано проведение профилактической работы в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе. Также противопожарные правила будут работать в людных местах и лесопарковых зонах.

Со сходом снега в Московской области начались регулярные рейдовые осмотры, в которых участвуют сотрудники МЧС и МВД, а также добровольцы. Ежедневно в этой работе задействованы более 1500 человек.

Шашлыки не отменяют

Первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «360» пояснил, что новые правила пожарной безопасности, по сути, запретили открытый огонь на всех дачных и садовых участках. Но это не значит, что дачники вообще не могут теперь разводить костер.

«Чтобы приготовить шашлык без нарушений требований пожарной безопасности, достаточно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе пяти метров от построек. Для открытого костра по новым нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров», — сказал Никита Чаплин.

Открытый огонь может быть разведен не ближе 30 метров от ближайшего лиственного леса, а от хвойного — не ближе 100 метров. Нельзя жечь костры при скорости ветра более пяти метров в секунду, а также на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима. Кроме того, любые костры запрещены на землях общего пользования СНТ.

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Вместо шредера для листьев

Многие дачники всерьез озабочены тем, что из-за нового закона непонятно, куда девать ботву и ветки. Раньше их просто сжигали в ямах на участках, но теперь так поступать нельзя. А покупать специальный шредер для измельчения древесных отходов в опилки далеко не всем по карману.

«Сжечь порубочные остатки от плодовых деревьев и кустарников, а также старую ботву можно в металлической бочке. Бочка должна закрываться крышкой, а рядом должны быть первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя», — пояснил Никита Чаплин.

По его словам, рачительные дачники умело используют ветки: мелкие годятся для компоста, средние можно сжечь в бочке, а крупные — распилить на дрова. Дрова из плодовых деревьев придают утонченный вкус приготовленному на углях из них шашлыку.

«Кроме того, правление СНТ может организовать централизованную утилизацию веток. Чтобы в определенный день приезжал трактор с промышленным измельчителем и в течение трех-четырех часов на площадке общего пользования перерабатывал порубочные остатки в щепу», — предложил Чаплин.

Причем это будет не так затратно, как может показаться. Ведь щепа широко применяется садоводами и огородниками, это бесплатное удобрение окупит затраты на аренду измельчителя.

Общее место

По новым правилам территории, прилегающие к крайним участкам СНТ, должны быть очищены. Председатель Союза дачников Подмосковья подчеркнул, что каждый владелец земельного участка несет ответственность за чистоту в пределах пяти метров от фактических границ своего участка.

«Проще говоря, в пяти метрах от забора не должно быть никакого мусора. А если участок граничит с землями лесного фонда, то зона ответственности расширяется до 10 метров, это уже федеральная норма», — сказал Никита Чаплин.

Он уточнил, что очистку прилегающей территории дачники проводят как самостоятельно, так и в рамках общественных субботников. Если жители не хотят сами заниматься благоустройством, они могут нанять бригаду разнорабочих. А задача правления СНТ — не только организовать уборку территории, но и обеспечить вывоз мусора и утилизацию древесных остатков.

Пожаров удалось избежать

Никита Чаплин рассказал, что перед началом пожароопасного сезона были организованы встречи с председателями СНТ по всей области при участии представителей администрации, МЧС и Союза дачников Подмосковья. Тем не менее по итогам первых месяцев весны инспекторы выписали более 150 предписаний об устранении нарушений.

«В Подмосковье налажен оперативный контроль за пожароопасными участками. В первую очередь это поля, луга, где была вероятность стихийных палов травы. Это может случиться по неосторожности, например, от непотушенного окурка, из-за детской шалости», — сказал эксперт.

Но бывают случаи и целенаправленного пала травы. Владельцы сельхозугодий регулярно пытаются выжигать траву, чтобы избежать ответственности за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения. Никита Чаплин отметил, что в результате мониторинга этой весной пожаров пала травы в Подмосковье удалось избежать.

Источник фото: pixabay.com

МЧС сообщает

Как сообщили «360» в МЧС Московской области, к маю 2020 года в регионе было зарегистрировано 1128 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности при разведении костров, сжигании сухой растительности. В этом году запротоколировано более 600 нарушений.

Чем теплее и суше становится погода, тем больше риск природных пожаров. Сотрудники подразделения пожарной охраны Подмосковья выезжают на тушение травы более 300 раз в сутки. Но иногда приходится тушить и последствия человеческой деятельности.

Люди разводят костры, а также используют открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. За нарушения требований пожарной безопасности им грозит штраф от двух тысяч рублей. А в период действия противопожарного режима размер штрафных санкций увеличивается вдвое.

Если вы стали свидетелем нарушений правил пожарной безопасности, можно обратиться в службу спасения Подмосковья по телефону 112, в МЧС России — 01 и 101, а также в территориальные подразделения главного управления МЧС России по Московской области.