Весна принесла пожары из-за сухой травы. Дома спасет готовность договариваться

С приходом теплого сезона дачники начинают жечь сухую траву на своих участках. Это может кончиться пожаром или даже смертью. За нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы, но они не всегда останавливают россиян. Не допустить возгорания поможет умение договариваться.

Как только снег начал таять, дачники и жители деревень стали жечь сухую траву. Из-за несанкционированного поджога травы в деревне Першково Владимирской области загорелось 13 строений. Из них несколько жилых, дачных и одно нежилое. На месте пожара работал вертолет МЧС России, а также пожарно-спасательные подразделения ведомства.

В Череповце тоже произошло возгорание сухой травы. Огонь успел повредить утеплители теплотрассы. Выяснилось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В Подмосковной деревне Аксиньино женщина решила поджечь сухую траву на своем участке. Пламя перекинулось на дом и строения. Сама же жительница деревни получила ожоги первой и второй степеней.

А в Белгородской области одним пожаром дело не ограничилось. Жительница села Радьковка подожгла сухую траву на своем огородном участке. Огонь стал разгораться, и женщина пыталась потушить его, но пламя перекинулось на ее одежду, она погибла.

Опасность пала травы

С таянием снега обнажается сухая прошлогодняя трава, а это значит, что неосторожное обращение с огнем будет угрозой как для людей и их домов, так и для природы.

Многие до сих пор верят в миф, что сжигание прошлогодней травы помогает молодой расти. Однако в реальности все наоборот. При сжигании старой травы нарушается образование перегноя, обедняется почвенное плодородие и ослабляется рост растений. Из-за пала погибают насекомые и даже гнезда птиц.

Как ни парадоксально, но пал часто проводят, чтобы снизить пожарную опасность. Люди предполагают, что огонь можно контролировать, но на деле это удается в редких случаях.

Огонь начинает распространяться на большие расстояния, а во время сильного ветра пламя перемещается со скоростью 25-30 километров в час.

За выжигание травы предусмотрены штрафы. В соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности, из-за которого начался лесной пожар, обычным людям придется выплатить сумму в размере пяти тысяч рублей. Должностные лица заплатят штраф в размере 50 тысяч рублей, а компании отдадут сумму от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Противопожарная профилактика

Зачастую из-за безответственных действий соседей по даче пожар перекидывается на другие участки. По мнению сотрудников МЧС, в этом виновата неразвитая культура безопасности. Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал «360», что ошибка одного соседа может привести к беде, поэтому на дачных участках должны вестись переговоры.

Во-первых, необходимы профилактические беседы. Во-вторых, соседи должны контролировать друг друга — если кто-то нарушает договоренности, то на него надо воздействовать Эдуард Халилов.

Он также напомнил, что дома горят в дачных поселках намного быстрее, чем в городе, а машины приезжают гораздо позже.

«Поэтому спасение горящих в руках самих горящих», — добавил Халилов.

Верный способ утилизации сухой травы, по словам спасателя, — это уборка граблями и перенос в ямы и места для компоста.

Если вы уже обнаружили пожар на участке или в лесу, то в первую очередь стоит звонить в службу спасения. Вице‑президент по науке НПО «Пульс» Евгений Мешалкин пояснил, что обычно время реагирования небольшое.

«Однако с учетом ветра, долгой засушливой погоды остановить пал травы сложно», — добавил Мешалкин.

Он также напомнил, что на участках необходимо иметь первичные средства тушения пожара, а водопровод можно использовать для полива не только растений, но и сухой травы.