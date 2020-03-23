Косплей, чумные доктора и театр теней. Как россияне сходят с ума в карантине

Многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу в связи с ситуацией с коронавирусом («360» не исключение). Из-за этого некоторые люди становятся любо гениями, либо сходят с ума.

Это видео, наверное, лучше всего показывает, как выглядит удаленная работа во время карантина из-за коронавируса.

Такой формат самоизоляции сводит некоторых с ума.

И некоторые, видимо, вскоре смогут разделить вышесказанное. Для этих ребят свадьба была не лучшим решением.

Некоторых россиян карантин мотивирует заняться делами, которые нужно было выполнить уже давно. Результат мотивации на фотографии ниже.

Большинство россиян более позитивно смотрит на ситуацию. Ведь это отличный повод кушать один раз в день — с утра до вечера (и не только еду).

Мы уже публиковали материал о том, как сходить на свидание во время карантина. Но не рассказывали, чем вообще заняться дома. Россияне ищут самые разные способы занять себя. Некоторые боятся коронавируса, из-за чего даже с собаками гуляют…из дома. Как эта гражданка. Так как в подписи нецензурная лексика, вы не сможете узнать, как она вернула собаку в квартиру. Но мы поможем: женщина ее подняла за поводок.

Для кого-то карантин все-таки стал продуктивным. Пользователь поделился, что спустя несколько лет вернулся к вышиванию и пытается доделать картину с немецкой овчаркой.

Вышивкой это, конечно, назвать сложно, но тоже полезное занятие.

У других, наконец, появилось время на уборку, а еще кто-то нашел себя в просмотре телевизора.

Мастера кулинарии тоже нашли, как с пользой провести время. Либо это шедевр, либо начинающееся безумие.

А в это время где-то проходил театр теней: в домашних условиях и при участии котика.

Многие пользователи вспомнили былые годы, когда занимались рисованием, поэтому в Сети очень много историй о том, как карантин развивает творчество.

Один юзер предположил, как будет выглядеть выпускной любой школы, если карантин продлится до лета. Помогли смайлики.

Безделье, действительно, игрушка дьявола. Ведь у девушки появилось время, чтобы сделать маску чумного доктора.

Но это еще ничего. А вот разыграть сценку из мультфильма «Унесенные призраками» — это искусство.

Маразм крепчал. Люди начали видеть лица у неодушевленных предметов. Такие иллюзии называются парейдолией и иногда превращаются в настоящее искусство.

Для кого-то карантин развлечение, для других безумие, а для третьей категории — повод заработать. Почитайте, кто выиграл пандемии и самоизоляции.