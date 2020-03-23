    23 марта 2020, 17:06

    Эксперты рассказали, как устроить свидание на карантине

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты поделились с «ФедералПресс» советами о том, как устроить свидание, сидя на карантине. Они уверены, что сидя дома, не стоит забывать о личной жизни. А психотерапевты убеждены, что карантин способен улучшить интимную жизнь.

    Если оба возлюбленных здоровы, то можно создать романтичную обстановку дома. Например, можно развесить гирлянды, поставить свечки в цветные банки, купить специальные романтические лампы или ночники. Также можно устроить романтический ужин при свечах.

    Помимо этого, можно обратиться к сервисам, которые из-за пандемии коронавируса предоставили бесплатное использование для россиян. Создать нужную обстановку получится благодаря музыке или кино. Можно также устроить онлайн-поход в музей.

    Заказать еду можно с помощью доставок. Большинство заведений запустили бесконтактный способ.

    Также можно поиграть в настольные игры. Среди них есть множество с романтическим и эротическим подтекстом. Они не дадут заскучать влюбленной паре.

    Если вам нельзя видеться, то устройте своей половинке онлайн-свидание. Для этого подойдут Skype, Viber, WhatsApp или любая программа, поддерживающая видеосвязь. При этом организация романтической обстановки заднего фона лежит на каждом из участников свидания.