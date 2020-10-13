Октябрь станет последним «золотым» месяцем для богатых россиян, желавших получить кипрский паспорт в обмен на инвестиции. С 1 ноября власти Кипра приостановили программу предоставления гражданства. Альтернативы у богачей, конечно, есть, но их становится все меньше.

Кипрское информационное агентство со ссылкой на официального представителя кабинета министров республики Кириакоса Кусиоса во вторник объявило о прекращении выдачи «золотых паспортов». Они давали возможность многим обеспеченным россиянам стать налоговыми резидентами любого европейского государства, покупать беспрепятственно недвижимость и, что, наверное, куда важнее, осуществлять «серые» сделки, выводить средства в офшоры и прочие, не совсем законные мероприятия.

Возможно, сейчас этим финансовым инструментам нет места на рынке — и кипрского офшорной эпохе пришел конец.

По словам Кусиоса, решение страны по гражданству связано с тем, что многие иностранные граждане «злоупотребляли положениями Кипрской инвестиционной программы», кроме того он признал ее «долговременные недостатки».

В самой республике идет расследование скандала о правонарушениях при реализации программы. В связи с ним приостановил исполнение своих обязанностей председатель кипрского парламента Димитрис Силлуис.

Мне хотелось бы сообщить, что со следующего понедельника, 19 октября 2020 года, я прекращаю исполнять свои обязанности до завершения расследования. Когда оно будет завершено, я приму решение и, независимо от результата, объявлю о нем Димитрис Силлуис председатель кипрского парламента

Справка

Поводом для заявления Силлуиса стало утверждение издания Al Jazeera, что он вместе с депутатом парламента от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Христакисом Йованисом якобы был готов посодействовать получению кипрского гражданства некому китайскому бизнесмену, осужденному на семь лет за отмывание денег.

Визовые ограничения для граждан Кипра. Источник фото: Wikipedia

Какие есть варианты

Почему именно кипрские «золотые паспорта» были так популярны и известны в России, и какая страна теперь может стать альтернативой для россиян, рассказал «360» управляющий партнер группы компаний Kirikov Group Даниил Кириков.

Он отметил, что кипрское гражданство давало россиянам доступ в Великобританию — главный инвестиционный и финансовый хаб Европы.

«То есть с ним (паспортом — прим. ред.) можно было свободно передвигаться по Европе, потому что в других европейских странах получить документ было значительно сложнее», — сказал Даниил Кириков.

Он признал, что выбор был не особо большой. Впрочем, Кипр любили россияне еще и потому, что «там была не самая жесткая регуляторика в плане „происхождения“ денег».

Почему сейчас есть проблема — там было много денег из стран, которые не отличаются отсутствием коррупции. Это Ближний Восток, СНГ и прочие. А сейчас приходят регуляторы, которые заставляют их отчитываться по этим деньгам. Русские деньги, которые идут из стран СНГ, считаются «токсичными», потому что их происхождение неизвестно. Они связаны с людьми, работающими на государственные компании, политиками Даниил Кириков управляющий партнер группы компаний Kirikov Group

Он отметил, что в поле зрения СМИ сейчас сами паспорта, но усугубляется ситуация регуляторикой по компаниям. То есть, если раньше некоторые предприятия или граждане могли иметь в офшорах какие-то активы — «сейчас эта история заканчивается». Теперь, чтобы быть в какой-то стране и совершать в ней какие-то финансовые операции, нужно получать визу. То есть постепенно «серые схемы» заканчиваются.

Даниил Кириков признал, что в плане альтернативы сейчас тоже нелегко.

«Многие страны ввели достаточно жесткую риторику. Но осталась Мальта популярная, Черногория. Есть еще всякие — Доминиканская Республика, африканские страны — но они менее востребованы», — подвел итог эксперт.

В августе 2020 году Россия приложила некоторые усилия, чтобы обезопасить себя вывода средств российскими бизнесменами в кипрские офшоры вместо инвестирования их в развитие бизнеса. Кипр уступил России и согласился повысить налоговую ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%. Теперь в российский бюджет будет поступать дополнительно около 150 миллиардов рублей ежегодно. Почему Кипр пошел на такой шаг, и как это скажется на россиянах — в материале «360».