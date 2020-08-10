Кипр уступил России и повысил налогообложение до 15%. Кому это выгодно?

Кипр уступил России и согласился повысить налоговую ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%. Теперь в российский бюджет будет поступать дополнительно около 150 миллиардов рублей ежегодно. Почему Кипр пошел на такой шаг, и как это скажется на россиянах — в материале «360».

С чего все началось

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев напомнил, что соглашение об избежании двойного налогообложения было заключено между Кипром и Россией в 1998 году. Согласно документу, деньги, которые переводились из России на Кипр, в том числе и дивиденды могли облагаться налогом всего в 2%.

«Это было сделано для того, чтобы активизировать взаимную торговлю и внешнеэкономические связи между двумя странами», — пояснил он.

На практике получилось, что Кипр занимает в товарообороте около 0,1% или примерно 400-500 миллионов долларов. Вместе с тем границу ежегодно пересекает в виде оттока капитала порядка 10-15 миллиардов долларов.

Мы видим несоответствие между товарно-экономической основой и утечкой капитала. Фактически Кипр стал использоваться как плацдарм для вывода туда капиталов, причем не всегда имеющих чистую экономическую природу Михаил Беляев

Эксперт добавил, что в реальности офшоры стали использоваться для вывода российских капиталов на Кипр, там они закреплялись и дальше распылялись по всему миру.

Все изменилось

В июне начались переговоры с Кипром о повышении налоговой ставки до 15%. По словам Беляева, власти страны всячески уходили от этого вопроса, потому что для них это было невыгодно. Кипрские коллеги предлагали россиянам вместо повышенной ставки вести усиленный мониторинг за выводом средств.

«Он [мониторинг] в общем-то полезный, но далеко не самый мощный шлагбаум при утечке капитала», — отметил эксперт.

3 августа Россия, не дождавшись ответа, объявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении с Кипром.

«И повысили ставку до 15% в одностороннем порядке. Мы поставили барьер на пути утечки наших капиталов, а Кипр в таком случае фактически не получал ничего», — добавил эксперт.

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Кипр передумал

Киприоты не ожидали таких действий. Они запросили повторный раунд переговоров о налоговом соглашении. Он прошел сегодня.

По мнению Беляева, Кипр решил, что «лучше получить хоть какие-то деньги, которые на его балансе составляют существенную долю, чем получить ничего». Поэтому они приняли предложение России и согласились повысить ставку до 15%.

«Восстанавливаем доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (Алексеем. — прим. ред.) Оверчуком», — написал министр финансов Кипра Константинос Петридис в Twitter.

Что это дает России?

По словам Беляева, теперь если капиталы будут уходить за границу, то они будут экономически обоснованны. Выводить средства, которые участвуют в уходе от налогообложения станет невыгодно.

«Эти деньги остаются у нас, в нашей экономике. Они могут использоваться, в том числе, и в наших свободных экономических зонах, которые предлагают достаточно льготные условия для бизнеса», — отметил он.

Эксперт отметил, что помимо Кипра, в роли «налоговой гавани» также выступают Нидерланды, Мальта и Люксембург.

«Насколько я знаю, они уже подали сигнал о том, что они готовы с нами заключить аналогичные соглашения на аналогичных условиях. Мы добились того, что не только с Кипром поставили барьер, но и со всеми остальными оффшорными зонами», — заключил Беляев.

На ком это скажется?

Эксперт подчеркнул, что в краткосрочной перспективе это никак не скажется на простых людях. А вот на тех, кто пытается выводить капиталы — окажет серьезное влияние.

«Им надо будет несколько раз подумать и принять решение — не участвовать в мошеннических схемах и найти применение для капиталов, которые они зарабатывают на территории РФ, чтобы в российскую экономику [они] возвращались», — заключил он.

По словам Беляева, в долгосрочной же перспективе это лишь принесет пользу простым людям: «будет расти экономика, создаваться новые предприятия, новые рабочие места. Люди будут получать зарплату, которая соответствуют современным стандартам комфортной жизни».