Кипр уступил России и повысил налогообложение до 15%. Кому это выгодно?
С чего все началось
Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев напомнил, что соглашение об избежании двойного налогообложения было заключено между Кипром и Россией в 1998 году. Согласно документу, деньги, которые переводились из России на Кипр, в том числе и дивиденды могли облагаться налогом всего в 2%.
«Это было сделано для того, чтобы активизировать взаимную торговлю и внешнеэкономические связи между двумя странами», — пояснил он.
На практике получилось, что Кипр занимает в товарообороте около 0,1% или примерно 400-500 миллионов долларов. Вместе с тем границу ежегодно пересекает в виде оттока капитала порядка 10-15 миллиардов долларов.
Мы видим несоответствие между товарно-экономической основой и утечкой капитала. Фактически Кипр стал использоваться как плацдарм для вывода туда капиталов, причем не всегда имеющих чистую экономическую природуМихаил Беляев
Эксперт добавил, что в реальности офшоры стали использоваться для вывода российских капиталов на Кипр, там они закреплялись и дальше распылялись по всему миру.
Все изменилось
В июне начались переговоры с Кипром о повышении налоговой ставки до 15%. По словам Беляева, власти страны всячески уходили от этого вопроса, потому что для них это было невыгодно. Кипрские коллеги предлагали россиянам вместо повышенной ставки вести усиленный мониторинг за выводом средств.
«Он [мониторинг] в общем-то полезный, но далеко не самый мощный шлагбаум при утечке капитала», — отметил эксперт.
3 августа Россия, не дождавшись ответа, объявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении с Кипром.
«И повысили ставку до 15% в одностороннем порядке. Мы поставили барьер на пути утечки наших капиталов, а Кипр в таком случае фактически не получал ничего», — добавил эксперт.
Кипр передумал
Киприоты не ожидали таких действий. Они запросили повторный раунд переговоров о налоговом соглашении. Он прошел сегодня.
По мнению Беляева, Кипр решил, что «лучше получить хоть какие-то деньги, которые на его балансе составляют существенную долю, чем получить ничего». Поэтому они приняли предложение России и согласились повысить ставку до 15%.
«Восстанавливаем доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (Алексеем. — прим. ред.) Оверчуком», — написал министр финансов Кипра Константинос Петридис в Twitter.
Что это дает России?
По словам Беляева, теперь если капиталы будут уходить за границу, то они будут экономически обоснованны. Выводить средства, которые участвуют в уходе от налогообложения станет невыгодно.
«Эти деньги остаются у нас, в нашей экономике. Они могут использоваться, в том числе, и в наших свободных экономических зонах, которые предлагают достаточно льготные условия для бизнеса», — отметил он.
Эксперт отметил, что помимо Кипра, в роли «налоговой гавани» также выступают Нидерланды, Мальта и Люксембург.
«Насколько я знаю, они уже подали сигнал о том, что они готовы с нами заключить аналогичные соглашения на аналогичных условиях. Мы добились того, что не только с Кипром поставили барьер, но и со всеми остальными оффшорными зонами», — заключил Беляев.
На ком это скажется?
Эксперт подчеркнул, что в краткосрочной перспективе это никак не скажется на простых людях. А вот на тех, кто пытается выводить капиталы — окажет серьезное влияние.
«Им надо будет несколько раз подумать и принять решение — не участвовать в мошеннических схемах и найти применение для капиталов, которые они зарабатывают на территории РФ, чтобы в российскую экономику [они] возвращались», — заключил он.
По словам Беляева, в долгосрочной же перспективе это лишь принесет пользу простым людям: «будет расти экономика, создаваться новые предприятия, новые рабочие места. Люди будут получать зарплату, которая соответствуют современным стандартам комфортной жизни».