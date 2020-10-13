Власти Кипра приостановили программу «гражданство за инвестиции»
Власти Кипра приостановили программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на официального представителя кабинета министров республики Кириакоса Кусиоса.
Уточняется, что решение вступит в силу 1 ноября. С этим предложением на внеочередном заседании правительства выступили министр финансов и глава МВД. Кусиос пояснил, что такая идея появилась по причине «долговременных недостатков и злоупотребления положениями Кипрской инвестиционной программы», информирует ИА НСН.
Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что выпустил фильм-расследование. В ленте рассказывается о возможной причастности высокопоставленных чиновников Кипра к нарушениям при предоставлении гражданства.
7 октября Совет министров Республики Кипр запустил процедуру лишения семи человек, в числе которых граждане России, золотых паспортов за дачу ложных показаний и сокрытие информации.