Власти Кипра приостановили программу «гражданство за инвестиции»

Уточняется, что решение вступит в силу 1 ноября. С этим предложением на внеочередном заседании правительства выступили министр финансов и глава МВД. Кусиос пояснил, что такая идея появилась по причине «долговременных недостатков и злоупотребления положениями Кипрской инвестиционной программы», информирует ИА НСН.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что выпустил фильм-расследование. В ленте рассказывается о возможной причастности высокопоставленных чиновников Кипра к нарушениям при предоставлении гражданства.

7 октября Совет министров Республики Кипр запустил процедуру лишения семи человек, в числе которых граждане России, золотых паспортов за дачу ложных показаний и сокрытие информации.