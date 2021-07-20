МХАТ пообещал не расставаться с Бузовой после успеха «Чудесного грузина»

МХАТ имени Горького не собирается отменять спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой из-за недовольства критиков. Об этом заявила пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина.

По ее словам, МХАТ не ожидал такой реакции со стороны зрителей, был небывалый ажиотаж, пусть постановка получила и самые разные отзывы, сообщил ТАСС.

«Мы очень довольны „Чудесным грузином“. Такой реакции мы не ожидали. <…> Но мы не планируем менять спектакль, <…> и Бузова, конечно, остается, она очень органична в этой роли», — добавила она.

Мусина-Пушкина уточнила, что певица не играет никого из ключевых персонажей, а ее выходы по времени в сумме составляют всего 15 минут.

При этом за исполнение роли Беллы Шанталь Бузовой предназначен гонорар 234 тысячи рублей за два показа «Чудесного грузина» 17 и 18 сентября. Данные об этом есть на сайте госзакупок.

Мусина-Пушкина подчеркнула, что МХАТ не боится негативных откликов со стороны критиков.

«Мы понимаем, что внимание к театру слишком большое. <…> А когда Бузова — понятно, что в нас со всех сторон полетели стрелы. Это было предсказуемо», — добавила она.

Премьера «Чудесного грузина» состоялась 11 июня. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что МХАТ благодаря участию Бузовой в постановке хайпанул. Сама звезда очень довольна своим выступлением. В Instagram она обещала поклонникам, что будет радовать их и дальше.