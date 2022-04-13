Камила Валиева рассказала, какой видит себя в повседневной жизни

Фигуристка Камила Валиева рассказала о себе в обычной жизни. Об этом сообщило издание People Talk.

По данным «Газеты.ru», девушка считает себя жизнерадостной, целеустремленной, любознательной, ответственной и веселой.

«В жизни я подросток — этим все сказано. Могу быть дерзкой, упрямой, несносной, неуверенной в себе», — поделилась спортсменка.

Она добавила, что на льду хочет пробовать разные образы: быть «хулиганкой, смешной, дерзкой, смелой».