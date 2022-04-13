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    13 апреля 2022, 17:18

    Камила Валиева рассказала, какой видит себя в повседневной жизни

    Дарья Морозова

    Фигуристка Камила Валиева рассказала о себе в обычной жизни. Об этом сообщило издание People Talk.

    По данным «Газеты.ru», девушка считает себя жизнерадостной, целеустремленной, любознательной, ответственной и веселой.

    «В жизни я подросток — этим все сказано. Могу быть дерзкой, упрямой, несносной, неуверенной в себе», — поделилась спортсменка.

    Она добавила, что на льду хочет пробовать разные образы: быть «хулиганкой, смешной, дерзкой, смелой».