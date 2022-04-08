Life: отстранение российских фигуристов может стать смертельным решением для ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) решил отстранить российских спортсменов сразу после начала спецоперации на Украине. Почему подобное решение может стать смертельным для самой организации, рассказал Life.

Организация предоставила решать судьбу российских спортсменов их соперникам.

«Совет ISU в соответствии со статьей устава 17.1 решил написать членам организации с просьбой прокомментировать некоторые предлагаемые решения относительно последствий ситуации на Украине для деятельности ISU. Комментарии членов ISU должны быть отправлены до 18 апреля 2022 года. Совет рассмотрит их на онлайн-встрече 24 апреля 2022 года», — говорится в релизе организации.

Чемпионат мира, который прошел в Монпелье, по оценкам экспертов, получился достаточно скучным. Они считают, что ни один из крупнейших мировых стартов без Валиевой, Трусовой, Щербаковой, Мишиной и Галлямова не будет интересен зрителям.

Кроме того, сильно падает уровень турнира, однако сами фигуристы не расстроены из-за отсутствия спортсменов из России.

«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», — заявила француженка Габриэла Пападакис.

Потенциальное отстранение россиян будет значить для ISU потерю сильных спортсменов, огромной армии болельщиков, спонсорские и рекламные контракты, развития фигурного катания, в особенности женского. Также пропадет доля интриги во всех будущих соревнованиях.