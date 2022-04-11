Калька на террористов. Украинке из ролика с «казнью» россиянина предрекли уголовку

В Сети разошлось видео украинской пропаганды, на котором львовская актриса Адрианна Курилец грозит смертью всем русским и перерезает горло российскому солдату. Если кто-то последует призыву из ролика, главной героине придется ответить как соучастнице преступления. А пока многие заметили тревожное сходство этой «социальной рекламы» и видео казней пленных, которые записывали и распространяли боевики-террористы из ИГ*.

Актриса в ролике одета в наряд, напоминающий традиционный украинский. Ее голову украшает венок, а лицо загримировано под побои. Девушка произносит монолог на украинском языке. В нем она рассказывает, что русские якобы веками угнетали и убивали украинцев, называли их малороссами, насмехались над языком и создавали насмешливый образ «с чубом, салом и галушками». Русских она называет «свиньями» и обещает им смерть.

«Убивали до тех пор, пока у миролюбивой и хлеборобной нации не проснулось что-то страшное. Что-то, что веками дремало в недрах днепровских обрывов. Первозданный и античный украинский бог. И теперь мы собираем кровавую жатву. Вас всех ждет смерть», — заявила актриса в кадре и серпом перерезала горло мужчине в тельняшке. Ролик заканчивается словами актрисы «Добро пожаловать в ад».

Подстрекательство к убийству

Адвокат Мария Ярмуш объяснила, что этот ролик содержит открытый призыв к убийству россиян.

«Это экстремизм, разжигание ненависти и вражды — прямо несколько составов, в том числе, подстрекательство к убийству на национальной почве. Поэтому если сейчас с российскими гражданами что-то будет происходить, можно считать, что эта актриса подстрекала и, как минимум, является соучастницей», — заявила Ярмуш.

Воззвание к совершению противоправных действий распространяется через интернет. По мнению адвоката, авторы и участники ролика должны понести уголовную ответственность.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный добавил, что этим видео авторы хотят добиться ненависти украинцев к русским, а также запугать военнослужащих и их родителей.

«Это информационный терроризм. Безусловно, стремление запугать — это террор. Для него главное, помимо того, чтобы устранить человека или государство, еще и запугать», — объяснил он.

В Сети уже начали сравнивать этот ролик с видео, которые записывали бойцы запрещенной террористической группировки ИГ*. Они также казнили российских солдат на камеру, отрезая им головы или перерезая горло.

«Это калька. Люди, которые этот ролик делали, внимательно изучали наследие предшественников, подобрали стилистику — если у ИГ* было важно черное знамя и надписи на арабском, то здесь — вышиванка, венок. Это стилизация, а содержание и смысл остались такими же», — подчеркнул Подлесный.

Ролик не является самодеятельностью львовского креативного класса, отметила журналистка Юлия Витязева. Главным спонсором видео выступили «Украинская национальная женская лига Америки» и украинская диаспора Нью-Джерси, сообщила она в Telegram-канале.

Актриса третьих ролей

Адрианна Курилец-Кметюк окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко и работала в Национальном академическом драматическом театре имении Марии Заньковецкой во Львове. В социальных сетях она подписывалась как актриса театра и кино, преподаватель актерского мастерства и сценического языка.

Вскоре после публикации ролика и его распространения в русскоязычном сегменте интернета, Курилец закрыла доступ к аккаунтам в Instagram** и Facebook***. Однако ее страница «ВКонтакте» на момент публикации была открыта.

Актриса, казнившая в ролике российского солдата и обещавшая всем русским смерть, раньше играла в российских сериалах на третьих ролях. К примеру в 2017 году она снялась в сериале «Дежурный врач», где сыграла девушку Наташу, которая переживает за молодого человека.

Однако о других театральных и кинематографических опытах Курилец узнать не так просто — ее биография бедна большими работами, так что даже в действующих труппах украинских театров она не значится.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

*** Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.