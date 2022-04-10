«Добро пожаловать в ад». Актриса из известного сериала на видео «перерезала» горло россиянину

Пользователи Сети вычислили девушку, которая снялась в образе «отомстившей за Бучу и Харьков» украинке. Героиня актрисы перерезала горло «российскому солдату» и сказала, что трупы военнослужащих РФ будут обглоданы собаками на улицах Незалежной. Образ «мстительной жинки» принадлежит Андрианне Курилец, которая не гнушалась крайне эпизодических ролей в сериалах.

В ролике девушка говорит монолог на украинском языке. Авторы видео подложили субтитры на английском. Актрису одели в наряд, напоминающий украинский. Лицо Курилец загримировали под побои.

Героиня девушки рассказала, что русские якобы веками насмехались над украинцами, топтали флаг, отправляли «в вечную сибирскую мерзлоту» и называли малороссами. Монолог актрисы закончился фразой «добро пожаловать в ад», которая не совсем вязалась с предыдущими словами. А финальной точкой «сюжета» стало перерезание горла прообразу русского солдата. Для «мести» использовался серп.

В 2017 году Андрианна Курилец играла в сериале «Дежурный врач». Ей досталась роль девушки Наташи, которая ждала из больницы своего парня Сашу. В сериале, как заметили Telegram-каналы, она режет укроп. «Укропами», кстати, называют украинцев, которые поддерживают Майдан. Девушка родом из Харькова. В основном она снимается на вторых ролях.