Смертельное отравление бабушки и внучки. Какие опасности таит в себе арбуз

В Москве семья была госпитализирована с подозрением на отравление арбузом. Два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело. Эксперты рассказали «360», какие угрозы в себе может нести арбуз и как обезопасить себя от смертельного отравления.

Что произошло?

Семья из Москвы купила арбуз в супермаркете «Магнит», расположенном на первом этаже их дома, на улице Совхозной. Вечером 8 сентября 61-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и несовершеннолетняя внучка поели его. Глава семейства арбуз не пробовал. На следующий день у всех троих испортилось самочувствие — появилась рвота и жидкий стул. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Домой вызвали скорую, но врачи не стали никого госпитализировать, списав все на обычное отравление. К вечеру самочувствие бабушки, матери и девочки стало значительно хуже. На этот раз скорая увезла пострадавших в больницу. Все трое были в критическом состоянии. Несмотря на старания врачей, бабушка скончалась вечером 9 августа, а несовершеннолетняя девочка — утром 10 августа. Третья пациентка находится в реанимации.

Московские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

«В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба СК.

Оставшуюся половину арбуза вместе с остальными продуктами в квартире пострадавших изъяли для экспертизы. «Магнит» уже снял с продажи всю партию арбузов, а также начал внутреннее расследование.

«Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», — сообщила пресс-служба розничной сети.

Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники передает, что причиной отравления мог стать не арбуз. Выяснилось, что с этого же адреса со схожими симптомами в больницу забрали 11-летнего мальчика. Он в день отравления ел мясо.

Чем опасен арбуз?

Пока обстоятельства отравления выясняются, некоторые люди уже выразили свои опасения по поводу употребления арбузов. «360» узнал, насколько на самом деле опасен данный плод и как обезопасить себя от отравления.

Отравиться арбузом действительно можно, потому что при выращивании в него могут добавляться химикаты, чтобы он созрел поскорее. Речь идет о нитратах. Это соли азотной кислоты, которые часто используют в качестве удобрений. Их излишек в организме человека под воздействием разных ферментов и бактерий может превратиться в более токсичные нитриты. Последние, попадая в кровь, могут превратить гемоглобин в метгемоглобин. И если его станет очень много, то человек может ощутить признаки острого отравления, слабости и удушья.

Но если арбузы правильно удобряли и выращивали, к моменту их полного созревания в них не должно остаться нитратов.

Еще одна угроза плода — это его высокий гликемический индекс: поедание арбуза приводит к сильному скачку глюкозы в крови. Диабетикам и людям, предрасположенным к нему, не стоит злоупотреблять данным продуктом. Поскольку арбуз еще и мочегонное средство, то его стоит избегать беременным женщинам и людям с заболеванием почек.

Как выбирать арбузы?

Любые фрукты, овощи и ягоды, поставляющиеся в розничные сети, проходят проверку качества. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала, что машины с продукцией приезжают в распределительные центры, где контролеры качества выборочно осматривают фуры. Если внутри все стоит правильно, то ее содержимое выгружают в определенном помещении, а затем выборочно берут пробы продукции. Дальше оценивается ее качество и определяется количество поврежденных плодов.

«Некоторые розничные сети используют сервейеров. Это специально обученные люди, которые в месте производства осматривают продукт и подтверждают его качество. В этом случае машину на РЦ не осматривают», — объяснила Губина.

Однако всегда есть риски того, что непригодный продукт попадет на прилавок. Для этого необходимо запомнить несколько важных советов, которые помогут обезопасить себя. О них «360» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Во-первых, у арбуза должен быть сухой хвостик. Если он зеленый и мокрый, то это арбуз, который сняли недозрелым. Если у него на боку есть желтое пятно, то пугаться не надо. Этим пятном он лежал на земле, на него не попадало солнце, и поэтому место не окрасилось. Это нормально.

По арбузу желательно постучать раскрытой ладошкой. Если он гулкий, то можно брать. Важно, чтобы в супермаркете для хранения арбуза была выделена специальная зона. Если он лежит на земле, то брать его не надо. Еще стоит избегать слишком больших по размеру арбузов, ибо при их выращивании наверняка использовались химикаты.

Иногда при покупке арбуза люди просят надрезать его, чтобы убедиться в его зрелости. От такой привычки необходимо избавиться. В большинстве своем немытый арбуз разрезается грязным ножом. Пока человек донесет его до дома, в него успеет попасть инфекция.

«Принеся арбуз домой, в первую очередь необходимо его помыть. Можно даже с мылом», — сказала эксперт.

Мыть арбуз нужно, потому что на его кожуре могли остаться химикаты, которыми его обрабатывали для защиты от паразитов и грибков.

Разрезать арбуз лучше всего пополам и поперек. Если внутри есть прожилки желтого или белого цвета, то он отправляется в мусорное ведро. Арбуз также нужно понюхать. Если чувствуется запах ацетона, то он вновь летит в мусорку.

Арбуз не стоит долго хранить дома, а если вы его уже разрезали, то съесть его нужно в ближайшие сутки. В качестве меры предосторожности лучше всего иметь под рукой активированный уголь. При недомогании выпить 10-20 таблеток.