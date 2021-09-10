Уголовное дело завели после смерти бабушки и внучки, отравившихся арбузом в Москве

Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внучкой умерли. По предварительным данным, они отравились купленным арбузом. Об этом сообщила пресс-служба СК по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека“», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выехали в больницу, где скончалась пожилая женщина и девочка, чтобы получить объективную и достоверную информацию.

Прокуратура Москвы также организовала проверку после сообщений о смерти отравившихся. По предварительной информации, накануне три члена одной семьи мать, бабушка и 15-летняя девочка были госпитализированы в одно из медучреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, мать удалось спасти.

В СМИ писали, что все родственники, кроме отца, после ужина ели арбуз, купленный в магазине. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен после проверки.