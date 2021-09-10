Роскачество напомнило о важном правиле при выборе арбуза

При выборе арбуза россиянам посоветовали внимательно осмотреть корку. Чем больше на ней трещин и других повреждений, тем выше риск проникновение в плод бактерий.

Рекомендации любителям большой ягоды дали в Роскачестве, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов», — подчеркнули специалисты.

Под дефектами подразумеваются рубцы и трещины, которые образуются при хранении и транспортировке арбуза.

Через повреждения на корке микроорганизмы могут достигнуть сладкой и влажной мякоти, где начнут активно размножаться. В дальнейшем это чревато пищевым отравлением. По той же причине лучше отказаться от покупки разрезанного арбуза или плода с поврежденной кожицей.

Полосатую ягоду необходимо тщательно вымыть перед тем, как нарезать на порции, избавив ее от частичек почвы и содержащихся в ней микробов.

В Москве на днях бабушка и ее 15-летняя внучка насмерть отравились арбузом. Столичные следователи возбудили уголовное дело.