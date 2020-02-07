Мечты об алкоголе и номера без окон. Как живут 4000 человек на лайнере, закрытом из-за коронавируса

За сутки на огромном круизном лайнере Diamond Princess еще 41 человек заразился коронавирусом. Общее число больных достигло 61. Из-за одного престарелого китайца теперь тысячи людей вынуждены две недели жить около японского порта. Что известно о ситуации на «зараженном» лайнере и как люди живут на нем — в материале «360».

Круиз на карантине

Diamond Princess — 300-метровое круизное судно, которое летом курсирует по Аляске, а зимой — по Азии. Лайнер способен везти 1,2 тысячи членов экипажа и 2,7 тысячи пассажиров. 20 января судно отправилось из Йокогамы и направилось по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, а в понедельник, 3 февраля, должно было благополучно завершить плавание в порту Йокогамы.

В Гонконге 25 января с лайнера сошел 80-летний китаец, который был заражен коронавирусом — незадолго до круиза он посещал Ухань — столицу провинции Хубэй. 3 февраля некоторые пассажиры пожаловались на плохое самочувствие. В связи с тяжелой ситуацией с вирусом власти Японии не разрешили Diamond Princess почти с четырьмя тысячами пассажиров пойти в порт и задержали судно недалеко от берегов, чтобы обследовать потенциальных носителей заразы.

Сначала коронавирус нашли у 20 пассажиров, но всего за сутки число зараженных увеличилось в три раза — до 61 человека. Среди больных 21 японец, восемь американцев, по пять австралийцев и канадцев, по одному аргентинцу и британцу. Всем от 20 до 80 лет, но большинству заболевших больше 60. На борту есть россияне — их 24 человека (по информации АТОР). Ни один из них не является носителем коронавируса.

Но родственникам граждан России пришлось изрядно понервничать, ведь на борту целая семья из Казани. Посольство РФ поддерживает с ними контакт и взаимодействует с японскими властями, чтобы решать возникающие вопросы не только этой семьи, а вообще всех россиян. Тем более что все пассажиры и члены экипажа Diamond Princess проведут еще две недели на борту судна из-за карантина. После этого, по данным АТОР, лайнер вернется к выполнению своих обычных маршрутов.

При сложившейся ситуации особо не до шуток, все-таки коронавирус — это серьезная зараза, из-за которой по всему миру умерли 637 человек, более 31 тысячи заразились. Это хорошо было бы понять разного рода пранкерам, которые сеют панику среди пассажиров метро и вообще всех россиян. Недавно «360» разобрался, откуда идут фейковые сообщения об «эпидемии» коронавируса в России.

Как живут пассажиры

Пассажирам Diamond Princess обеспечили достаточно комфортные условия: у них есть бесплатный интернет, сотовая связь, а экипаж судна работает над тем, чтобы люди чувствовали себя как дома. Вот только 5 февраля работники что-то обленились — людям пришлось скандалить, чтобы получить питьевую воду и еду. Об этом рассказал стилист Аркадий Булгатов, находящийся на борту.

Но в остальные дни людям действительно создают приятную атмосферу. Например, пассажирам приносят еду прямо в каюты (это не люкс-обслуживание, а необходимость — ведь им запретили выходить из номеров), а 6 февраля раздали карты. Телевизор в комнатах тоже есть, причем ловит огромное количество каналов. Булгатов только не сказал, поддерживает ли телевизор русский язык. Стилист отметил, что люди вывешивают простыни, на которых просят передать им алкоголь.

«Сегодня утром корабль пришвартовался недалеко от берегов Йокогамы. Видимо, чтобы пополнить запасы еды. Люди вывешивают простыни за борт с надписями: „Хотим алкоголь“», — сказал Булгатов сайту kp.ru.

Один пассажир рассказал, что на судне нет никакого алкоголя, но выпить очень хочется. Другой поделился, что спиртные напитки вовсе запрещены на время карантина.

Изнутри круизный лайнер выглядит так. Повсюду люди в масках, коридоры и холлы в основном пусты. На фото показали и редкие моменты, когда можно выйти и послушать живую музыку.

Другой пассажир рассказал, что ровно в 19:00 каждый день людям, у кого в каютах нет окна или балкона, разрешили выходить из номеров. Перед выходом просят надевать маски и сохранять расстояние с другими пассажирами не менее одного метра. По возвращении в каюту нужно обязательно помыть руки в течение 20 секунд.

Пассажир лайнера даже выложил фотографию еды, которую приносят в номера.

Еще один пользователь отметил, что в номера приносят новое постельное белье. Также он выложил снимок еды. Фрукты, булочки и сок — такой завтрак дали пассажирам 7 февраля.

Ужин для пассажиров тоже выглядит неплохо. Экипаж даже придумывает что-то по поводу десертов.

Зарядка перед ланчем и сам ланч? Кажется, пассажиры едят целыми днями.

Некоторым нужны лекарства. Для этого персонал раздает специальные бюллетени, где можно вписать необходимые медикаменты. Их приносят на следующее утро. То же и с туалетными принадлежностями.

Помимо еды, карт и телевизора, у пассажиров есть и другие развлечения: кроссворды, судоку, фильмы. Но некоторые люди не могут наслаждаться бесплатными благами на лайнере и, когда судно подходит к берегу, чтобы пополнить запасы еды, пассажиры вывешивают простыни с надписью: «США, спаси нас!»

Когда лайнер приближается к берегу, чтобы пополнить запасы еды и воды, порт тут же вымирает. Такую картину видит японский пассажир каждый раз, когда это происходит.