Еды хватает, но поездки подорожали. Как живется в закрытых из-за коронавируса городах Казахстана

Карантин из-за коронавируса ввели в Алма-Ате и Нурсултане. С 19 марта там ограничили перемещение людей и транспорта, выставили блокпосты, закрыли магазины, кроме продуктовых и аптек. «360» рассказывает, как живут люди в условиях жестких ограничений.

С 19 марта Алма-Ата и Нурсултан закрыты на карантин из-за коронавируса. Перестали работать все непродовольственные торговые центры и рынки, за исключением работающих в них аптек и продуктовых магазинов.

Блокпост в Алма-Ате Источник фото: портал «Infоrm Бюро» / Амина Смакова

Ограничены перемещение людей, въезд и выезд транспорта за пределы городов, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин. По периметру выставлены блокпосты с БТР.

Блокпост в Нур-Султане. Источник фото: Кира Каниболодская

Как сообщает местный портал «Infоrm Бюро», коронавирус в Казахстане выявлен у 44 человек. В Алма-Ате находятся 19 заболевших, в Нурсултане — 25 человек.

Карантин — не комендантский час

Введение карантина не дестабилизировало обстановку в Алма-Ате, рассказала «360» журналист «Infоrm Бюро» Амина Смакова. Паники или дефицита продуктов нет. Передвижения людей и транспорта внутри города не ограничены.

Источник фото: Кира Каниболодская

«Нам сразу сказали, не нужно путать карантин и комендантский час. Достаточно спокойная ситуация. Единственное, я заметила, что стало меньше пробок. Крупные продуктовые магазины и центры работают с 10 утра до шести вечера. Маленькие дворовые никто не ограничивал», — рассказала Смакова.

Знакомые журналистки с пониманием отнеслись к введению карантина. Людей, по ее словам, пугает число заразившихся. Многие выступали за закрытие всех населенных пунктов, чтобы распространение болезни скорее закончилось. Кого могли, работодатели перевели на удаленную работу. Тем, для кого это невозможно, предоставили оплачиваемый отпуск.

Застрял на карантине

По словам застрявшего на карантине в Алма-Ате россиянина Артема Аревяна, комендантский час в городе все же есть. Он действует с 22:00 до 10:00. В местных магазинах нет никаких проблем с продуктами, подтвердил «360» молодой человек. А вот в центральную аптеку в последние дни выстраиваются огромные очереди — люди спешно покупают медицинские маски и антисептики.

«Власти контролируют ситуацию и не позволяют завышать цены, это радует. Однако на руки дают не больше 10 масок. Большинство людей с пониманием относятся к ситуации. На улицах, в аптеках и магазинах еще можно встретить людей без масок, но большинство не рискует и соблюдает карантин», — сказал молодой человек.

Магазин в Нур-Султане. Источник видео: Кира Каниболодская

Артем живет в центре Алма-Аты. Всего в полутора километрах от него расположен ЖК Сункар — первый микрорайон города, подвергнутый полному карантину и оцеплению. Его жителям запрещено покидать жилой комплекс или принимать гостей. Для них работает отдельный продуктовый магазин. И таких очагов в городе несколько, власти пытаются локализовать и предотвратить распространение вируса.

«Я не собирался эвакуироваться, однако срок моего пребывания заканчивается. Нет четкого понимания, как можно уехать. Билеты в Москву вроде можно купить, но рейсы отменяются. 18 марта я обратился по телефону в местное генконсульство РФ и мне сказали, что возможно я застрял», — добавил Артем.

По просьбе сотрудников дипмиссии россиянин отправил личные данные на почту. Сейчас он ждет ответа. Но с 22 марта город полностью закроется, и Артем опасается, что останется в Алма-Ате на все время карантина.

Бомбилы подсуетились

Улицы Нурсултана опустели, но выходить в магазин, аптеку или по другой необходимости можно, рассказал «360» журналист Today.kz Илья Астахов. А вот приехать из пригорода на работу не получится, если нет специальной справки от работодателя.

«Сначала режим чрезвычайного положения ввели. Через два дня сказали, что города закрываются на карантин. Всех призывают не паниковать, не бежать скупать продукты и туалетную бумагу. В принципе, с этим все спокойно, по крайней мере в Астане (Нурсултане — прим. ред.)», — добавил Астахов.

Улицы Нур-Султана. Источник фото: Кира Каниболодская

После появления слухов о закрытии городов, нурсултанцы, как и многие россияне, начали повально закупаться мукой, сахаром и гречкой. Но спустя несколько дней люди поняли, что продуктов в магазинах много и успокоились.

Зато накануне ввода карантина междугородние перевозчики резко подняли цены. Тем, кто решил уехать из Нурсултана в Караганду, приходилось выкладывать по 6-10 тысяч тенге (1000-1750 рублей) против обычных 2,5 тысячи (437 рублей). Стоимость поездки в Павлодар подскочила до 70 тысяч тенге (12,23 тысячи рублей) с пяти тысяч (75 рублей).