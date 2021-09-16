Воров в законе в России отправляют в тюрьму по особой статье. Но доказать их преступления непросто

Для воров в законе в России есть специальная статья — о занятии высшего положения в преступной иерархии. Доказать вину в таких случаях очень тяжело, но все же дела продолжают появляться. При этом судить можно только тех, кто оставался главным криминальным авторитетом или же короновался с 2019 года — тогда закон добавили в УК.

В Красноярске суд оправдал Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Ранее по этой же статье его оправдал суд присяжных. Взяли Найбауэра еще в 2019 году, его обвиняли в том, что он был коронован еще в 1997 году и «держал» Красноярский край и Туву, давал указания различным преступным группировкам.

Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в российском Уголовном кодексе только в апреле 2019 года. Срок по ней может составлять от восьми до 15 лет, также предусмотрены и денежные взыскания с авторитета.

По словам адвоката и автора книг о русской мафии Валерия Карышева, первые попытки привлекать лидеров преступных сообществ к ответственности предпринимались еще во время президентства Дмитрия Медведева.

«Это не называлось законом о ворах в законе, но лидеры преступных сообществ по нему подлежали уголовной ответственности. Этот закон пробуксовал и не был так широко применен, но сейчас, видимо, власти решили взяться за это дело», — объяснил он «360».

Сейчас, по подсчетам эксперта, в России все еще достаточно много таких воров в законе — порядка 700 человек. А закон нужен не только для того, чтобы справиться с верхушкой преступного мира, но и «чтобы молодежи неповадно было». Lenta.ru писала о том, что одной из причин введения новой статьи в УК могло стать то, что воры в законе решили подмять под себя легальный сектор экономики, что стало угрожать внутренней безопасности страны.

Как ищут криминальных авторитетов?

Доказать, что человек является вором в законе, по словам криминалиста и бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, очень сложно.

«Доказательства обязательно строятся на объективных данных, а мы, кроме оперативной информации о том, что данный субъект короновался тогда-то в воры в законе, предоставить не можем, потому что ни один человек не пойдет свидетелем. И сами они тоже отказываются от этих титулов», — объяснил Игнатов.

Коронации преступных лидеров происходят вдали от посторонних глаз на сходке воров. По данным ресурса «ФСИН-письмо», для того, чтобы пройти процесс коронации, преступник должен отсидеть в тюрьме по серьезной статье и строго соблюдать воровские понятия. Например, такой преступник не может просить об условно-досрочном освобождении, так как по воровским понятиям он не должен иметь никаких отношений с представителями силовых структур и не может их ни о чем просить — в том числе и об УДО.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Вяткин

Владимирский централ, 1988 год

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников согласен с тем, что без признания доказать, что человек занимает высшее положение в преступной иерархии, почти невозможно. Естественно, у воров в законе есть свои отличительные приметы, например, татуировки перстней на пальцах, звезды на плечах и коленях, кресты и погоны или же сама корона. Однако доказательством такие изображения все равно являться не могут.

Зачастую сложно доказать, что вор в законе дал преступное поручение своему подчиненному, например, что-то украсть или кого-то убить. Но чтобы обезглавить верхушку преступного мира, были внесены изменения в 210-ю статью УК, где четко прописали новую часть за занятие верховного положения в преступной иерархии Иван Мельников.

Мельников добавил, что нередко криминальные авторитеты сами признаются в том, что являются ворами в законе.

«У них есть некие принципы, по которым они, по идее, должны сами говорить, что занимают такое положение в преступной иерархии. Поэтому сотрудники полиции при задержании таких людей спрашивают на камеру, и это уже является зачастую тем самым доказательством», — уверен он.

При этом правозащитник подчеркнул, что судить по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии можно и нужно только тех, кто был вором в законе в 2019 году и позже.

«Нельзя судить бывших воров в законе — если человек раньше был вором в законе, занимался преступной деятельностью, а потом ушел от этого. Нужно дополнительно доказать, что он был вором в законе и после введения закона, — закон не имеет обратного действия», — заявил Мельников.

В марте 2021 года МВД, по данным «Российской газеты», сообщало о том, что за 2020 год в России за занятие высшего положения в преступной иерархии осудили 45 человек. Первым осужденным стал томский криминальный авторитет — многодетный отец Николай Кузьмичев, который в воровских кругах больше известен как Коля Томский.

Однако, по данным «Медиазоны», суд над Томским отложили из-за требования процесса с участием присяжных. Первым осужденным по антиворовской статье, по версии издания, стал уроженец Грузии Шалва Озманов по прозвищу Кусо. Приговор выносили еще и по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия и незаконном хранении. Тем не менее общий срок был всего 11 лет, а только статья о ворах в законе предполагает до 15 лет.