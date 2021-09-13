Присяжные оправдали красноярского «вора в законе» по делу о руководстве группировкой

Коллегия присяжных Красноярского краевого суда признала невиновным Константина Найбауэра, проходящего по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, Константин Найбауэр с 1997 года по настоящее время причислял себя к категории воров в законе. Свое положение он использовал для координации преступной группировки, действующей в Красноярском крае.

Решение присяжных заседателей о его невиновности ляжет в основу приговора суда. Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать исход дела.

Константин Найбауэр, также известный как Костя Канский, стал первым вором в законе, против которого применили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Она появилась в Уголовном кодексе 1 апреля 2019 года.

Найбауэра задержали в октябре 2019 года. По версии правоохранителей, он контролировал группировку, которая орудовала в Красноярском крае и Туве. Расследование уголовного дела завершили летом 2020 года. Своей вины обвиняемый не признал и подал ходатайство, чтобы суд проходил с участием присяжных.