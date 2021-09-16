Суд не признал авторитета Костю Канского из Красноярска «вором в законе»

В Красноярском краевом суде вынесли оправдательный приговор Константину Найбауэру. Его обвиняли по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Решение пока не вступило в законную силу. Об этом сообщили на сайте суда.

Ранее 13 сентября оправдательный приговор по делу Константина Найбауэра вынес суд присяжных.

Константина Найбауэра, известного в криминальном кругу как Костя Канский, задержали в октябре 2019 года. Правоохранительные органы и бойцы штурмовали его дом. Он стал первым вором в законе, против которого применили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Она появилась в Уголовном кодексе 1 апреля 2019 года.

По данным полиции, его короновали в 1997 году. Канский «держал» Красноярский край и Туву. Благодаря своему статусу в криминальном мире он давал указания местным преступным группировкам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008 — за незаконное хранение наркотиков.

Своей вины обвиняемый не признал и подал ходатайство, чтобы суд проходил с участием присяжных.