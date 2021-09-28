Сразу несколько ТЦ в Москве получили предупреждения о закрытии. Как работают «масочные» рейды

Власти Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах. За соблюдением мер следят специальные мониторинговые группы. Во время рейдов их участники фиксируют нарушения на камеру, после этого материалы передают в суд.

Посетителей торговых центров, которые носят маски на подбородке или не носят их вовсе, пока не штрафуют. Замечания тоже никому не делают. Все данные о нарушениях масочного режима инспекторы из мобильных групп передают для судебного разбирательства. Дальнейшую судьбу организаций и размер штрафов определяют именно судьи.

Одна из таких проверок накануне прошла в торговом центре «Атриум» на Земляном Валу. По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Сергея Михайлова, в ТЦ многие посетители находились без масок, на кассах в магазинах клиентов также обслуживали без масок или в масках, которые были надеты ненадлежащим образом.

«За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф и до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — уточнил Михайлов.

Инспектор уточнил, что администрации ТЦ «Атриум» теперь предстоит визит в ОАТИ для установления дополнительных обстоятельств.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что такая работа мониторинговых групп ведется с прошлого года, она не останавливалась, но теперь на фоне роста случаев заражения коронавирусом будет усилена.

«На сегодняшний день ряд крупных торговых центров Москвы уже получил на этой неделе предостережения, и, собственно говоря, вот эта работа, которая не приостанавливалась, она просто усиливается и будет вестись более интенсивно», — заключил он.

За минувшие сутки в Москве был зафиксирован 2541 новый случай коронавируса. В больницу попал 971 человек.