ТЦ «Атриум» предупредили о риске закрытия из-за нарушения масочного режима

Торговый центр «Атриум» около станции метро «Курская» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре „Атриум“, расположенном по адресу: ЦАО, улица Земляной Вал, дом 33, — большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты», — сказал он. Его процитировало агентство «Москва».

Поповский добавил, что на кассах в отдельных магазинах обслуживали посетителей без масок или же средства защиты висели у посетителей на подбородке. Администрация ТЦ не приняла нужных мер по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

За нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будут установлено, что здоровью людей был причинен вред, то «Атриуму» назначат штраф до одного миллиона рублей или приостановят его деятельность на срок до 90 суток.