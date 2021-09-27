В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на прошлой неделе несколько крупных торговых центров уже получили предостережение. В настоящее время работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно, добавил он в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Немерюк напомнил, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрен штраф. Санкция может достигать одного миллиона рублей, также работу организации-нарушителя могут приостановить на срок до 90 суток.

Контроль за ношением масок и перчаток на предприятиях Москвы не прекращался с прошлого года. Этим занимаются специальные мобильные группы. Они регулярно мониторят объекты торговли и точки общепита, подчеркнул глава департамента.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 810 человек, скончался 61 пациент. На ИВЛ находятся 339 заболевших.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что рост случаев коронавируса в городе связан с началом осеннего периода, когда люди возвращаются из отпусков, а дети — в школы. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за здоровьем.