Эпоха расчеловечивания. Как потребительство и промывка мозгов привели Украину к нацизму

Нацизм на Украине — результат 30-летней промывки мозгов западными режимами, которые и сами склонны к этой идеологии. Свидетель этому — история, уверен писатель, публицист и сценарист документальных фильмов о Великой Отечественной войне Алексей Стаценко. Специально для «360» он рассказал, как Украину привели к русофобии и можно ли вернуть все вспять.

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Избирательное зрение

Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева. Источник фото: РИА «Новости»

Мое мнение таково: Украина давно находится под внешним управлением. Не секрет, что в СБУ чуть ли не целый этаж отведен под сотрудников ЦРУ, а с 2013–2014 года политики и крупные бизнесмены как на работу ходят в британское, американское и другие посольства на консультации.

На Украине давно взят курс на то, что она будет в составе НАТО и ЕС. Для них не является чем-то зазорным сотрудничество с США, Великобританией и так далее. То есть у них очень странный вывод психики: они считают себя независимой страной, при этом абсолютно не замечают, что фактически управляются извне.

Проявления этого внешнего управления вокруг них: еще во время Майдана Нуланд в известной прослушке ее разговора с послом США на Украине прямо сказала, кто будет президентом Украины — Порошенко — и кто будет премьер-министром — Яценюк. А когда посол заметил ей, что Европа будет против, она просто послала Европу куда подальше. Нуланд потом извинялась перед ЕС — это прямое подтверждение подлинности записи.

То есть американцы прямо сказали, кто будет править Украиной, но украинцы при этом не считают, что они находятся под внешним управлением. И такие выверты психики сплошь и рядом

Это касается и других вопросов — того же самого нацизма. Многие украинцы свято верят, что у них нацизма в стране нет. Они не замечают факельных шествий каждое 1 января в честь дня рождения Бандеры. Они закрывают глаза на то, что была Волынская резня, верят россказням о том, что бандеровцы не были юдофобами, что они не устраивали чисток. Хотя общеизвестно, что провозглашение независимой Украины, которое Бандера сделал 30 июня, совпало с крупным еврейским погромом в Львове.

Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева. Источник фото: РИА «Новости»

Фактически то, что происходит на Украине, делается вопреки ее интересам и руками людей, которые были выращены на деньги, выделенные для подготовки нацистских формирований — это и «Азов»*, и «Правый сектор»**, и другие.

Украина больше не является субъектом политической игры, она стала ее объектом. Страну используют исключительно как таран, направленный против России, который должен не дать России стать мировой державой, сделать рубль конвертируемым, создать рублевую валютную зону и так далее. Фактически идет борьба на ослабление России.

Идеология потребления

Курс на превращение людей в потребителей ведет к тому, что большинство становится аполитично и аморфно. То, что происходило на Украине, может быть сделано в любой стране, где людей затачивают на потребление — им все равно, какая идеология, какие идолы, их интересуют только вопросы потребления.

Поэтому когда бомбили Луганск и Донецк, в принципе хорошие люди, которые живут на Украине, не обращали внимания — это было не с ними, поэтому их это сильно не трогало. В этом опасность потребительской матрицы — у людей сострадание уменьшается, они становятся менее чуткими.

Собака у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов в Киевском районе Донецка. Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Аверин

Людьми, которые превращены в стадо, проще управлять, их проще гнать на убой, как сейчас гонят украинский народ. Поэтому его и разлагают всеми возможными способами — все, что касается дисциплины, совести, человечности стараются из людей вытравить много десятилетий подряд

Ведь почему такие нападки идут на христианство? Потому что это матрица поведения, в которой совесть заложена изначально — и совесть, и небрежение материальным, и стремление к духовному. Все это заменяется суррогатом.

Когда людские массы дезорганизованы и разбиты на какие-то группки, их могут кошмарить управляемые извне небольшие, но хорошо организованные коллективы, которыми в данном случае являются нацисты.

На самом деле, когда украинцы говорят, что у них нет нацизма, они правы — у них лично нацизма нет, и их 95%. Но те 5% нацистов, которые есть, держат в кулаке всю страну из-за разобщенности и аморфности масс. И они заставляют всю страну двигаться туда, куда нужно их кукловодам.

Технология расчеловечивания

Разработаны целые технологии по тому, как маргинализировать людей, превращать в нацистов. Их заинтересовывают нацистской и языческой романтикой, символикой, довольно примитивной, но за счет этого легко усваиваемой идеологией о сверхчеловеке. И этой идеологией «заражали» наиболее уязвимые группы людей — в первую очередь «ультрас» из футбольных клубов харьковский «Металлист», днепропетровский «Днепр» и «Динамо Киев».

Ведь в «Азове»* большинство участников к Бандере не имеют никакого отношения — их дедушки точно так же воевали с нацизмом. Просто после распада Союза возник вакуум, который тут же заполнили те, кто финансировался недружественными нам силами.

Активисты националистических организаций во время устроенных ими беспорядков у посольства России в Киеве, 2016. Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Вовк

На самом деле Европа склонна к нацизму. Если посмотреть историю, к началу Второй мировой в той или иной степени большая часть режимов, за исключением Чехии и Франции, были нацистскими или фашистскими — Италия Муссолини, Испания Франко, Португалия Салазара, Греция, где был Метаксас, Польша, где был Пилсудский, Финляндия Маннергейма, Венгрия, Румыния и так далее — это все диктаторские или полудиктаторские режимы с ярко выраженными нацистскими замашками. Так что Европа по своей истории склонна к нацизму и фашизму.

Эту идеологию взращивали на Украине последние 30 лет, а то и больше. Шло расчеловечивание, разделение на «ватников», «сепаров» и «укропов». Они говорили, что те, кто живет в Донбассе, недоделанные, постоянно на Украине говорили, что в Донецке и Луганске якобы живут люди второго сорта. И постепенно этот нацизм культивировался

Несмотря на то, что большая часть поисковых запросов с украинских IP-адресов делается на русском языке, народу вбивалось, что они не Россия, не русские, а украинцы. Менялись форматы конвертов, форматы набора телефонов, первым делом поменяли время. Даже шутка была: «Вставай, Украина, москаль уже час не спит».

И такими бандеровскими анекдотиками потихоньку увеличивался раскол — не между странами, а внутри самой Украины. И этот процесс явно проводился при участии Запада.

Как победить неонацизм

Технология рассчитана на любое общество: если правящие круги допускают кого-то до манипулирования народом или сами этим занимаются, как на Украине сейчас, ничего не сделать. В книге «Обитаемый остров» Стругацких людей обрабатывают излучателями, которые расставлены по всей стране. Когда идет излучение, людям в головы закладываются любые убеждения, которые нужны правящему классу.

На Украине телевизор, интернет-каналы, блогеры и прочие компьютерные доброхоты, которые сейчас ведут информационную войну против России, являются составными частями машины по промыванию мозгов. Если эту машину не нейтрализовать, ничего не получится.

То есть нужно взять под контроль «излучатель» — в первую очередь телевизор и интернет. Иначе ничего не получится. Когда это все будет взято под контроль, нужно будет так же методично, как им до этого 30 лет промывали мозги, эти мозги отмывать в обратную сторону

Единственное наше преимущество перед теми, кто промывал украинцам мозги, в том, что они основывались на лжи, а нам не надо врать. Нужно методично день за днем объяснять правду. Геббельс говорил, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Нам нужно будет тысячу раз повторять правду.

* Нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российский Федерации.

** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российский Федерации.