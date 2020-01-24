Документы об «агенте Гитлера» Бандере рассекретили в США. Но на Украине его продолжат прославлять

«Украинская нация разделена на две части, грубо говоря. На Западе страны живет целое поколение людей, которое чувствует себя жертвой коммунистической агрессии. Эти люди считают, что СССР их колонизировал, заставил жить при тоталитарной системе и отнял свободную Украину. Есть тенденции украинского национализма. Меня удивляют то, что эти тенденции так долго живут», — заявил политолог Александр Рар.

Источник фото: первая страница рассекреченного документа/cia.gov/library

Он напомнил, когда развалилась царская Россия, Украина захотела существовать отдельно — «под немецким крылышком». Позже украинцы сражались на стороне Гитлера с коммунизмом. Для них фюрер выглядел как освободитель от СССР. Сегодня внуки тех людей строят государство на националистической идеологии, поэтому, считает Рар, для них Бандера герой.

Проблема заключается в том, добавил политолог, что другая часть Украины, а она больше, придерживается иного мнения. На востоке страны живут внуки тех, кто сражался или за Россию, или против Гитлера и фашизма. «Очень опасная линия проходит через Украину. Одни считали коммунизм хуже фашизма, а другие сражались не столько за коммунизм, сколько за освобождение от фашизма. Эти трения в обществе очень серьезные», — заявил собеседник «360».

Он уверен, что после распада СССР сложилось так, что в правящей элите к власти пришли, в основном, националистические круги. И теперь именно они определяют политику всей Украины, в том числе восточной ее части.

Что же касается Германии и других стран, которые полностью осудили фашизм, они, по словам политолога, готовятся к юбилею окончания Второй мировой войны поблагодарить Россию и США за освобождение от фашизма. Соответственно, там никакой поддержки и симпатии к Бандере нет.

Историю всегда пишут победители. Это всегда так было, и это трудно изменить. Но в истории все-таки есть какие-то моменты, которые сыграли такую судьбоносную роль в судьбе человечества, что они должны рассматриваться всеми одинаково. К этому относится понимание того, что Германия под властью Гитлера была жестким агрессором и хотела поработить весь мир Александр Рар политолог.

По словам Рара, самое опасное — использование истории в качестве оружия для того, чтобы поставить противника на место и лишить его аргументов. ЦРУ рассекретило статью о Бандере еще в 2006 году. Однако заговорили о ней именно сейчас, так как началась битва за право считать себя победителем к 75-летнему юбилею, полагает политолог.

«Для России победа над фашизмом — это действительно одно из главных достижений. Этим событием Россия идентифицируется даже сегодня. Для нее это громадный праздник! А есть страны, которые не хотят, чтобы у России была такая история и борются с ней. Они так воюют с Москвой, ведь военными путями сделать это не могут», — заключил собеседник «360».

В МИД РФ также оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере. Мария Захарова в своем аккаунте Facebook написала: «Героем современный Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!».

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. На их счету множество преступлений, в том числе массовое уничтожение польского населения в 1943 году, получившее название Волынская резня. Бандеровцы принимали участие в боях против СССР и убили тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с ними.

* Запрещенные в России экстремистские организации.