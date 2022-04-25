Американские министры прибыли на Украину как инструкторы

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин приезжали в Киев для того, чтобы проинструктировать украинскую власть и оказать ей поддержку. Американские политики, вероятно, дали Зеленскому и его команде обещания, из-за которых они отказываются от признания нейтрального статуса Украины. Политолог и журналист Юрий Светов поделился своими мыслями с «360». Далее — его прямая речь.

Сотрудники ФСБ вместе со следователями задержали участников нацистской группировки, которые планировали покушение на журналиста Владимира Соловьева. Во время обыска у них изъяли оружие, среди которого были пистолеты, граната, самодельные бомбы и «коктейли Молотова».

Для украинских властей в таком поведении нет ничего удивительного. Можно вспомнить список журналистов, которые были убиты на Украине, и так ничего доказано не было. Это и Георгий Гонгадзе и Павел Шеремет и другие люди, у которых появлялось мнение, отличное от мнения украинских властей. С ними расправлялись.

В настоящее время Владимир Соловьев в силу того времени, что он проводит на телевидении, обсуждая ситуацию на Украине, действительно является сильным раздражителем. В представлении украинских властей закрыть его рот можно только одним способом — убийством человека. Посмотрим, что покажет дальнейшее расследование и к кому будут вести нити.

Мы должны понимать, что украинские власти будут использовать различные методы воздействия на Россию. Вот уже идет почти привычный обстрел российской территории. Плюс задерживаются разные люди: кто-то собирал средства на поддержку ВСУ, кто-то пытался повредить машины, на которых стоит буква Z.

Наши силовые структуры тоже на это обращают внимание, но хотелось бы, чтобы Минобороны, которое анонсировало удар по центрам управления в том числе в Киеве после атаки на территорию Российской Федерации, выполнили обещание. Один раз это уже было, видим, надо продолжить сильнее действовать.

Визиты политиков на Украину

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев, но они приехали не показать себя публике, как это делают политики, которым надо избираться. Здесь прибыли инструкторы. Вы посмотрите на то, как министр обороны США обнимается с министром обороны Украины. Приехал и Блинкен проверять работу. Они дают оценки и дают поддержку Украине. Но непонятно, как они туда прибыли — так же, как Борис Джонсон ехали на поезде восемь часов, или же прилетели на самолете. Но небо над Украиной закрыто, и его контролирует российская авиация.

Мы заявили о начале второго этапа военной спецоперации, и складывается ощущение, что и со стороны западных партнеров Украины тоже начался новый этап поддержки. Во-первых, это их визиты один за другим на Украину. Туда приезжают президенты, премьер-министры и министры. Это свидетельствует о том, что они не опасаются передвигаться по территории Украины. Это показывает, что Киев и сообщение с Киевом находятся под контролем Зеленского и его команды.

Во-вторых, интенсификация поставок вооружений. Уже все страны, какие только можно, отметили, что они дают вооружение Украине. При этом ни слова о том, тяжелое ли это вооружение или легкое. И, наконец, введение пятого пакета санкций.

Украина также работает над тем, как она заберет средства РФ, которые заморожены на Западе, и будет использовать для своих целей. Это будет переворот в мировом правовом поле, если они пойдут на такие шаги.

Мы видим, что уровень сопротивления, уровень поддержки Украины нарастает. Надо обратить внимание на заявления спикера Верховной рады Руслана Стефанчука — он говорил, что они не будут менять Конституцию Украины, для того чтобы убрать оттуда пункт о вступлении в НАТО.

При этом переговоры России и Украины начинались с признания нейтрального статуса Украины и того, что в НАТО она не вступит, а теперь пошел откат назад.

Эти два господина из США заверили Зеленского в чем-то таком, в результате чего они отступают на прежние позиции, которые были до начала специальной военной операции. Без решительных военных действий с российской стороны прозрение у них не наступит. Они уверовали в то, что мир на их стороне и они могут действовать так, как хотят.