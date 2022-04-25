Блинкен и Остин пообещали Украине финансовую помощь в размере более чем 700 миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Они заявили, что выделят свыше 700 миллионов долларов на прямую и непрямую помощь Украине. Об этом написало агентство France Press (AFP) со ссылкой на американских чиновников.

Блинкен и Ллойд сообщили о постепенном возвращении дипломатов на Украину. Они должны будут вернуться туда уже на этой неделе.

По данным газеты The New York Times, Штаты передадут Украине и странам Европы финансовую помощь в размере 713 миллионов долларов. По информации издания, свои заявления они сделали во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также газета написала, что поездка высокопоставленных американцев планировалась в условиях чрезвычайной секретности. В связи с этим Остин и Блинкен летели на грузовых самолетах ВВС США. Вместе с ними были несколько сотрудников министерств.