США опасаются, что Россия разместит в Белоруссии ядерное оружие и перебросит оттуда своих военных на Украину. Вот только РФ ни то ни другое не выгодно. Размещать ядерное оружие на территории другой страны крайне дорого, при этом необходимости в этом никакой нет. Более того, Украина сейчас переживает не лучшие с точки зрения экономики времена, что не делает ее лакомым кусочком для завоевания.

Страхи США по поводу ядерного оружия и войны

В Госдепе США полагают, что изменение белорусской Конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики.

«Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — процитировало агентство РИА «Новости» представителя Госдепартамента.

По его словам, предлагаемые изменения в Конституции включают формулировки, которые можно истолковать «как открывающие России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».

Поводом для беспокойств США касательно ядерного оружия в Белоруссии стали слова самого Александра Лукашенко, который еще в ноябре допустил такую возможность. По словам политика, он предложит Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если такие системы НАТО развернет в Польше. Так глава Белоруссии отреагировал на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Последний заявил, что американские ядерные системы могут перебросить восточнее, если от их размещения откажется Германия.

Позже и глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT Arabic отметил, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия в случае угрозы со стороны НАТО. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров опроверг переговоры с Белоруссией по вопросу размещения ядерных сил РФ.

Смущает американцев и переброска российских военных в Белоруссию для совместных учений «Союзная решимость — 2022». На фоне напряженности в регионе высказываются опасения, что эти силы потенциально могут быть использованы для нападения на Украину.

В ядерном оружии в Белоруссии необходимости нет

Размещение ядерного оружия обойдется очень дорого. Более того, есть определенные обязательства не способствовать его распространению. Об этом «360» сказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Это, безусловно, выдумка. Никто в Белоруссии ничего не будет размещать. У меня просто один вопрос к авторам этих размышлений. Зачем размещать в Белоруссии ядерное оружие? Если речь идет о гиперзвуке и о современных средствах доставки, то эти тысячи километров не играют никакой роли вообще. Кроме геморроя, ничего это не даст», — пояснил военный обозреватель.

Он напомнил, что по всей России и так есть мобильные комплексы, причем их трудно засечь. Они могут нанести ответный удар в любое время. Схожей точки зрения придерживается и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«На сегодня это идея, которая даже не обсуждается ни в политическом истеблишменте, ни в военном руководстве РФ. Но она весьма активно доносится со стороны Запада», — отметил Кошкин.

Война на Украине невыгодна

Наступление на Украину с территории соседнего государства тоже вызывает много вопросов, отметил Жилин. По его словам, для этого РФ нужно будет перекроить бюджет в ущерб собственному. Только так можно будет решить проблемы Украины, экономика которой сейчас переживает не лучшие времена.

«Цена вопроса настолько высока, что нет никакого смысла ввязываться в это безумие, а это безумие. Англосаксы, полагаю, были бы счастливы, если бы Россия и Украина столкнулись бы в войне. С помощью определенных технологий можно сразу эту схватку единого народа перевести в разряд гражданской войны и распространить на территории России и Украины. Тогда разлетятся обе», — подчеркнул Жилин.

Кошкин также считает, что мысли о возможном вторжении России уже вызывают лишь недоумение: слишком давно Запад муссирует эти тему. При этом подобный конфликт выгоден именно США.

«[США показывают] стремление расширить зоны влияния НАТО и своих союзников. Процесс глобализации идет в формате либеральной глобализации, именно захвата территории, чтобы более развитые в экономическом плане государства смогли эффективно эксплуатировать слабые и не давать им подниматься», — заключил Кошкин.