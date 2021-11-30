Лукашенко задумался о возвращении ядерного оружия в Белоруссию

Белоруссия пустит «к себе» российское ядерное оружие, если так же поступит Польша по отношению к вооружению НАТО. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости».

По его словам, все пусковые площадки с советских времен поддерживаются в готовом состоянии, можно будет использовать оружие, наиболее эффективное в зависимости от ситуации.

«Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все „сараи“ стоят на месте», — подчеркнул Лукашенко.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что, если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.

Размещение ядерного оружия в Польше усугубит и без того напряженную ситуацию в Восточной Европе, заявлял раньше и Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. По словам политолога, такой шаг США только навредит Польше в условиях миграционного кризиса на польско-белорусской границе.