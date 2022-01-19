Госдеп допустил, что Россия нападет на Украину из Белоруссии

В США полагают, что Россия способна атаковать Украину с севера. Для этого она отправит силы в Белоруссию, воспользовавшись совместными учениями как предлогом.

С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга, сообщило РИА «Новости». Доказательств своим утверждениям чиновник не привел.

«Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера», — сказал он.

В Госдепе отметили, что роль Белоруссии как «дестабилизирующей активности в регионе» растет. Ведомство сочло тревожным и беспокоящим объявление о российско-белорусских учениях.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ направило первые подразделения войск в Белоруссию. Мероприятие подразумевает проверку сил реагирования Союзного государства и пройдет в два этапа. На первом проведут передислокацию военных, на втором — совместные учения «Союзная решимость — 2022». Они продлятся до 20 февраля.

Россия отрицает любые заявления о якобы планируемой эскалации.