Известного адвоката задержали за похищение сына коллеги. Их связывает одно важное дело

К известному адвокату Эдуарду Гладилину пришли следователи, заподозрив его в похищении человека. По версии СК, он выкрал сына своего коллеги Константина Скрыпника. История становится любопытнее, когда выясняется, что оба участвуют в деле одной преступной группировки.

Похищение и подозреваемый

В прошлую пятницу, 5 июня, 17-летний сын Скрыпника вышел из загородного дома в Солнечногорске погулять и пропал. По данным сайта «Московский комсомолец», парня связали, положили в машину и возили несколько часов, а потом высадили. По данным Теlеgrаm-канала Ваzа, молодого человека обнаружили спустя 36 часов в лесу под Ногинском. По словам несовершеннолетнего, на него надели наручники и держали в подвале.

Спустя некоторое время после похищения сына Скрыпник получил на телефон сообщение о том, что его родственник находится в Цхинвале (Южная Осетия) и если Скрыпник-старший хочет увидеть его, то обязан отдать документы по некой компании.

За несколько дней до похищения адвокат рассказал ФСБ, что его 17-летнему родственнику якобы поступали угрозы на телефон. Там писали: «Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева (фамилия одного из следователей по делу — прим. ред.), то замолчит навсегда». К сообщению якобы была приложена фотография главного киллера из банды Джако — Руслана Юртова, который сейчас находится в СИЗО. На счету Юртова расстрелы следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова и владельца верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова. Убийства Юртов совершал, будучи действующим сотрудником уголовного розыска Москвы.

В четверг следователи пришли в загородный дом адвоката Эдуарда Гладилина в Мытищах и его квартиру в Москве, посчитав, что он может быть замешан в похищении сына коллеги, сказал адвокат Скрыпника Владислав Ткаченко-Кремер. Правоохранители полагают, что именно Гладилин поручил отправлять угрозы. Его задержали, изъяв телефоны, флешки и компьютеры.

Дело банды Джако

Гладилин и Скрыпник связаны одним человеком: Асланом Гагиевым, более известным по кличке Джако. Скрыпник проходит свидетелем по делу о банде Гагиева, на счету которой было около 60 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Адвокату принадлежала московская гостиница «Арт Отель», которую банда Гагиева использовала как штаб-квартиру. Поэтому мужчина был свидетелем многих встреч бандитов. Во время следствия он дал изобличающие показания на боевиков Джако.

Самого Джако задержали в марте 2015 года в Вене. Некоторое время он провел в австрийской тюрьме, но потом его освободили под залог. В июне 2018-го Гагиева экстрадировали в Россию. Ему вменяли организацию преступного сообщества, трех банд, шесть убийств, в том числе владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плыткина. В марте 2020 года Мосгорсуд продлил арест Гагиева до 13 июня.

Дача показаний по делу Джако не единственный процесс, в котором участвовал Скрыпник. Он был фигурантом дела о попытке захвата торгового центра «Галерея Водолей», принадлежащего семье продюсера Юрия Глоцера. Следователи считали, что Скрыпник был сообщником бандитов, которые планировали завладеть объектом, и разработал план. В июне 2018 года суд в рамках дела помещал адвоката под домашний арест.

Самому Гладилину же вменяют участие в банде Джако. Он же защищал интересы Анастасии Бурлаковой, чей отец — владелец верфей Wadan Yards Андрей Бурлаков — был убит людьми Гагиева. Гладилин проходит свидетелем по этому делу.

В свое время Гладилин представлял интересы финансиста Алексея Френкеля, осужденного за убийство заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Последним клиентом адвоката был олигарх Дмитрий Босов, застрелившийся 6 мая 2020 года в подмосковном доме. После его смерти Гладилин заявил, что в произошедшем могут быть замешаны спецслужбы.