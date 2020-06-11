Адвоката Гладилина задержали по подозрению в похищении подростка

Силовики задержали адвоката Эдуарда Гладилина в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына адвоката Константина Скрыпника. Его дом обыскали. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого.

«В доме Гладилина в Мытищах сегодня ночью был обыск, который проводили сотрудники МВД по Московской области и Следственного комитета. Следственные действия в отношении моего подзащитного связаны с похищением сына Скрыпника», — рассказал ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер.

Собеседник добавил, что Гладилина подозревают в похищении человека. Следователи допрашивают его.

17-летний сын Скрыпника пропал 5 июня в Солнечногорске. До этого адвокат не раз получал угрозы по телефону. После похищения посыпались SMS. Во время обыска у Гладилина нашли телефоны, компьютеры и флешки. По версии следствия, угрожали Скрыпнику по его поручению.

Спустя два дня похищенного подростка нашли в подмосковной деревне Каменки. Скрыпник проходит свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако). По словам собеседника ТАСС, Гладилину инкриминируется участие в этой преступной группировке.