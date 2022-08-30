Российские путешественники пожаловались на конфискацию евро на границе с Финляндией. Иностранные таможенники изымают деньги, объясняя это новыми правилами Евросоюза. По мнению юриста, такая практика противоречит нормам международного права и россияне могут ее оспорить. Но лучше всего заполнить декларацию при первом пересечении границы.

Житель Санкт-Петербурга Юрий возвращался на машине в Россию через Финляндию из поездки в Белград. По его словам, он изначально взял с собой небольшую сумму в евро, за границей деньги не снимал. На финской таможне у мужчины спросили, везет ли он наличные и если да, то сколько. А после обыска изъяли 1390 евро.

«Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро, — дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: „Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию“», — рассказал он «Фонтанке».

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Сотрудники таможни предложили два варианта: либо передать евро тем, кто только направляется в Финляндию, либо оставить на границе, а потом забрать. Петербуржец выбрал второй вариант. Вместо денег ему выдали подробную опись, в которой указали изъятую сумму и номинал купюр.

Таможенники также показали выдержку из новых правил. Так, вывоз валюты Евросоюза в Россию запрещен, кроме личного пользования (сюда входят передвижения и покупки).

Некоторые путешественники столкнулись с аналогичной проблемой: у кого-то при возвращении в Россию через Финляндию изъяли почти 9,5 тысячи евро мелкими купюрами. По словам россиян, таможенники обычно не уточняют сумму, но если речь заходит об этом, достаточно сказать «300 евро».

Департамент таможенного контроля Финляндии уточнил, что россиянам не разрешат провозить наличные евро через границу. Причем правила не касаются граждан, которые везут валюту для личного пользования. Исключение также сделали для диппредставительств, консульских учреждений и международных организаций из России, имеющих иммунитет.

Как защитить деньги

В таких ситуациях можно попытаться оспорить решение таможенников. Юрист Руслан Столяр объяснил «360», что нужно опираться на российское законодательство и санкции, которые страны ЕС ввели против Москвы. Специалист отметил, что новые ограничения вводят слишком быстро и путешественники не всегда успевают адаптироваться к ним.

Путешественник может ехать домой, а ему на границе покажут новый документ. По нему таможня предъявляет определенные требования. Россиянин может с ними согласиться, а может и нет. Если его не проинформировали, турист вправе обжаловать ограничения Руслан Столяр юрист.

Специалист отметил, что решение оставить деньги на границе разумно: такая опция есть во многих таможенных пунктах, если сумма превышает допустимую для провоза. Но называть неверное количество денег и пытаться избежать досмотра нельзя. Юрист предупредил, что это нарушение закона.

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Таможенники на границе Финляндии и России ссылались на полный запрет вывоза валюты Евросоюза, что противоречит международным актам. Однако Европа в индивидуальном порядке отказалась от своих правовых обязательств в отношении России, поэтому просить ее соблюдать международные нормы несерьезно, подчеркнул собеседник «360».

Тем не менее у туристов есть легальный способ обойти ограничения. Юрист объяснил, что при пересечении границы россияне могут заполнить декларацию, в которой обозначат сумму наличных денег. В ней нужно прописать, какая часть средств пошла на покупки, а какая осталась. Таким образом таможенники на обратном пути будут знать, откуда появились евро.